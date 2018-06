Başbakan Yıldırım: Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun devamıdır

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Cumhur İttifakı milletin huzuru için yola çıkmış bir ittifaktır. Yenikapı ruhunun devamıdır. 15 Temmuz’da alçaklara dersini veren ay- yıldızlı bayrağı indirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır" dedi. Muhalefeti eleştiren Yıldırım, "Şimdi haklarını yemeyelim bunları bir projeleri var; Yapılanı bozmak, yıkmak. Hizmetleri durdurmak, milletin faydasına olan her şeyi yok etmek. Başka projeleri yok" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu’da Kuzeykent Miting Alanı'nda halka hitap etti. Yıldırım'a Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti il ve ilçe başkanları ve partililer de eşlik etti.

Kastamonuluları selamlayan Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin 16 yıldır Türkiye’ye hizmet ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ileten Yıldırım, AK Parti siyasetinde hizmet, eser, emek ve değer olduğunu kaydetti.

Milletin güçlü olması halinde AK Parti'nin de güçlü olacağını vurgulayan Yıldırım, "Millet güçlü olursa biz güçlü oluruz. Milletin itibarı yükseldikçe biz görev yapmış oluruz. Güçlüyüz çünkü yürüdüğümüz yolda millet bizimle beraber. Kastamonu, AK Parti'ye, Cumhurbaşkanına sahip çıkıyor. Durmak yok yola devam. İstiklal mücadelesinde Mehmet Akif'e ev sahipliği yapan Kastamonu bugün de istikbal mücadelemizi yapan Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyor. 'Şu Erdoğan gitse de Türkiye'de istediğimiz gibi at oynatalım' diyen emperyalistlere, onların iş birlikçilerine, Osmanlı tokadını vuracak mıyız? Kastamonu 24 Haziran'ı iple çekiyor" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI YENİKAPI RUHUNUN DEVAMIDIR'

Cumhur İttifakı'nın milletin huzuru için yola çıkmış bir ittifak olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun devamıdır. 15 Temmuz'da alçaklara dersini veren ay- yıldızlı bayrağı indirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır. Türkiye’nin önünün kesmek isteyenlere fırsat vermediniz ama Türkiye’nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları henüz bitmedi. Darbeyi bastırdık, ekonomide finansal kumpaslar kurarak üzerimize gelmeye devam ediyorlar. 24 Haziran'da bunların bütün oyunlarını başlarına geçirecek miyiz? Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alanları dinliyorsunuz değil mi? Bu ülkenin hayrına bir şey ağızlarından çıktı mı? Bunların derdi millete hizmet değil, ülkeyi daha ileri götürmek değil. Öyle bir projeleri olsaydı şimdiye kadar çoktan anlatırlardı. Memleketin hiçbir şehrinde 'Şu eserimiz var' diyebiliyorlar mı? 'Ilgaz Tüneli'ni yaptık' diyebiliyorlar mı? 'Kastamonu Havalimanı'nı yaptık' diyebiliyorlar mı? Diyemezler. Çünkü bunların işi laf üstüne laf koymak. AK Parti'nin işi taş üstüne taş koymak, eser, proje yapmak."

'TİKA'YI KAPATACAKLARMIŞ, FETÖ BÖYLE İSTİYOR ÇÜNKÜ'

Cumhur İttifakı karşısında olanların, yapılanı bozmak, yıkmak gibi projelerinin olduğunu savunan Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

"Şimdi haklarını yemeyelim bunları bir projeleri var; Yapılanı bozmak, yıkmak. Hizmetleri durdurmak, milletin faydasına olan her şeyi yok etmek. Başka projeleri yok. 80 ülkede Türkiye’nin bayrağını taşıyan tarihi miraslarını ortaya çıkaran Afrika ülkelerine kuyu, okul açan, sağlık merkezi kuran, camileri, kültür merkezlerini ihya eden Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen eserlerini bir bir ayağa kaldıran TİKA'yı kapatacaklarmış. Niçin? FETÖ böyle istiyor çünkü. FETÖ'nün dışarıda sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular. Başka ne diyorlar? 'Kanal İstanbul yapımını durduracağım' diyor. Kanal İstanbul'a senin hayalin yetmez. Ey kardeşim o Türkiye'nin stratejik projesidir. Senin bu işlere aklın ermez, gücün de yetmez. Bu işlere millet karar verir. 'Yerli otomobil de nereden çıkmış?' diyorlar. Başkalarının arabalarını alalım, paraları oluk oluk dışarı aktaralım. Bu mu sizin yerliliğiniz? Bunların işi gücü yapılan işleri durdurmak, bozmak. Bunlar milletle aynı istikamette yürüyemiyorlar. Ayarları bozuk. Bu millet rahat yüzü görmesin. İnsanların yüzü gülmesin istiyorlar. Yıkmaya çalıştığınız projeler bu ülkenin gurur projesidir. Milletimiz buna izin verir mi? Söyledikleri tek şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirmek, Erdoğan olmasın da ne olursa olsun."

'GELİN SİZDE GERÇEĞİ GÖRÜN, YOKSA BİR RÜZGAR SİZİ DE SAVURUP ATACAK'

Seçimlerin iki taraf arasında geçtiğini kaydeden Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Birinci taraf ülkeyi kalkındıranlar. Cumhuriyetin 2023 yüzüncü yıl hedeflerine Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak isteyenler, çocuklarımızın gençlerimizin geleceğine daha da umutla bakmak isteyenler, güçlü meclis, güçlü hükümet diyenlerdir. Bu grup AK Parti kadrolarıdır. Bu Cumhur İttifakı'dır. Peki ikinci taraf kim? İkinci taraf 'Türkiye’yi uçurumun eşiğinden alıp düze çıkaran Erdoğan iktidardan gitsin' diyenler, 'yatırımlar dursun, projeler iptal edilsin' diyenler, 'darbeciler yok edilmesin ,Türkiye'de milletin dediği olmasın' isteyenler, 'ülke hep yerinde saysın& diyenler. O devirler geçti. Türkiye kararını verdi. Bu millet 16 Nisan6da kararını verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'Evet' dedi. Gelin siz de artık bu gerçeği görün. Bu inadı bırakın. Milletin yükselişine ayak uydurun. Yoksa bir rüzgar sizi de savurup atacak haberiniz olsun."

'KENDİ PARTİLERİNE SEÇMEDİKLER'

CHP'lilerin kendi partilerinin genel başkanı olarak seçemediği Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesini eleştiren Başbakan Yıldırım şunları kaydetti:

"Bunlar siyasette su kaynatmaya başladılar. Daha yola çıkar çıkmaz motor su kaynatıyor. 'Seçilirsek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ortadan kaldıracağız' diyorlar. Bunlar geri vitese takmış durumdalar. Biz ileri vitese takıyoruz. Geriye giderken tehlike büyüktür. Boynunu bükerek gidersin, boynun kitlenir, kalır. İleri gidersen gidebildiğin kadar git. Bir yandan 'Eski sistemi getireceğim' diyor, bir ton vaat veriyor. Parlamenter sistemde senin yetkin, adın, yerin yok. Genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmuyor. Parti kongresinde kendi rakibini sahaya sürüyor. Seçim beyannamesini Kılıçdaroğlu okuyor, vaatleri Muharrem İnce veriyor. Hanginiz hükümet kurup ülkeyi yönetmeye talipsiniz. Bunların kafaları karışık. Hesapları karışık. Bırakalım onlar kendi haline, biz işimize bakalım. Kendi partilerinin başına seçmedikleri adayı şimdi Türkiye’nin başına seçtirmeye çalışıyorlar. Olur mu? Olmaz. Eğer çok değerliyse kendiniz niye seçmediniz? Niye milletin seçmesini istiyorsunuz. Önce siz seçip başa getirdiyseniz. Sonra millet değerlendirseydi. Millet, bu abidik gubidik işleri sevmez."



