Başbakan Yıldırım: CHP'nin şimdi 2 tane genel başkanı var (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM, SAMSUN'DA GENÇLERLE BULUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, Amasya'daki programı sonrasında helikopterle Samsun'a geçti. Yıldırım, ilk olarak Batı Part'ta düzenlenen programda gençlerle buluştu. Gençlere hitap eden Başbakan Yıldırım, Kandil harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Güzel ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. Bu terör devleti ile akılları sıra Türkiye'yi baskı altına almaya çalışıyorlar. Gençlerimiz buna izin verir mi? Hiçbir terör örgütü bu topraklarda hüküm süremez. Terörü Türkiye’nin gündeminden düşüreceğiz dedik ve bunu başardık. Sıra dışarıdaki terör odaklarında. Şimdi de Kandil'de yuvalarını başlarına yıkmaya karar verdik. Kardeşliğimizi bozmaya çalışan her türlü şer odaklarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edeceğiz. Bunun için güçlü bir iktidara ihtiyacımız var" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İTİBARINI DÜNYADA ZİRVEYE ÇIKARTTIK'

Türkiye'nin itibarını bölgede ve dünyada zirveye çıkarttıklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bu güzel ülkemizi 100'üncü yıl hedeflerine çıkarmaya hazır mıyız. O halde 24 Haziran’da ne diyoruz. Durmak yok yola devam. Gençler Samsun’da evet derse bu iş bitmiştir. Gününüz aydın geleceğiniz mübarek olsun. Eğer Samsun’a gelmeseydim eksik hissedecektim. İşgalcilere karşı, darbecilere, FETÖ’ye ve PKK’ya karşı mücadele verirken, aynı zamanda da memleketin her köşesini mamur hale getirdik. 16 yılda Türkiye’yi 3 kat büyüttük. Türkiye’nin itibarını bölgede ve dünyada en zirveye çıkardık. Çünkü bu ülkeyi sizlere emanet edeceğiz. Biliyorsunuz. Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün karşısında eğilmeyiz. 10 günümüz kaldı. 10 gün boyunca gece gündüz demeden çalışacağız. Milletin adamı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı sistemin ilk cumhurbaşkanı seçeceğiz” diye konuştu.

VATANDAŞ VE PARTİLİLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Başbakan, konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Samsun milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı. Başbakan Yıldırım daha sonra miting alanı etrafında bulunan stantları gezerek vatandaşlar ve partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, daha sonra Atakum ilçesinde bulunan bir ekmek fırınını ziyaret ederek, sahur programına katılmak için İlkadım ilçesinde bulunan Kurtuluş Yolu'na hareket etti.

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