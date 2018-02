Başbakan Yıldırım: Çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününden bu yana Hatay'a 60, Kilis'e 34 olmak üzere 94 roket ve füze saldırısı yapıldığını ve 7 sivil vatandaşın şehit olduğunu, 113 kişinin de yaralandığını söyledi.Harekat kapsamında belirlenen 538 hedefin imha edilmesiyle 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Başbakan Yıldırım, terör örgütlerine destek sağlayan müttefik ülkeleri de isim vermeden sert dille eleştirirken, "Bugün atılan füzelerin, atılan roketlerin ve terör örgütlerinin elindeki silahların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Devletler, devletlerle iş yapar. İnsan öldürmekten başka meziyeti olmayan, aşağılık terör örgütleriyle hiç bir yere varamazsınız" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Hatay'daki temaslarının ardından Kilis'e geçip Suriye'den atılan roketlerin düştüğü yerler ile hayatını kaybeden sivil vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Temaslarının ardından valiliğe geçen Başbakan Yıldırım burada açıklama yaptı.Başbakan Yıldırım, açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 20 Ocak'ta başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin rakamları paylaştı. Harekatın ilk gününden bu yana Hatay'a 60, Kilis'e ise 34 olmak üzere 94 roket ve füze saldırısı yapıldığını ve 7 sivil vatandaşın şehit olduğunu bildiren Yıldırım, bu süreçte belirlenen 538 hedefin imha edilmesiyle 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yıldırım, şöyle dedi:"20 Ocak'ta başlayan ve bugün 15'inci günü tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor, askeri açıdan operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu arada tabi karşı tarafta terör örgütü alçak saldırılarını da sürdürüyor. İlk günden bugüne kadar, önceki 700'ün üzerindeki saldırı ve tacizi saymıyorum, geçmiş aylara, geçmiş yıllara ait. Operasyonun başladığı ilk günden bugüne kadar Hatay'a 60, Kilis'e 34 olmak üzere toplam 94 roket, füze saldırısı yapılmış, 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 113 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yine bu süre içerisinde de Türk Silahlı Kuvvetleri, 538 belirlenen hedefi imha etmiş, 935 teröristi etkisiz hale getirmiştir."'DAHA KAPSAMLI BİR TEDBİR ÜZERİNDE KARAR VERECEĞİZ'Başbakan Yıldırım, Kilis ve Hatay'daki esnafın kredi, sigorta ve vergi ödemelerine ilişkin Bakanlar Kurulu'nda kapsamlı tedbir kararı verileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Tabi bu operasyon dolayısıyla Kilis'te olsun, Hatay'da olsun esnafımızın işleriyle ilgili bir takım sorunlar da söz konusu. Sigorta, vergi, kredi gibi taahhütlerini yerine getirmekte zorlanıyorlar. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu toplantımızı yarın gerçekleştireceğiz. Önceden aldığımız bazı tedbirler vardı, daha kapsamlı bir tedbir üzerinde karar vereceğiz. Tabi ilk günden bugüne hem Hatay, hem Kilis valiliğimizin emrine gerekli kaynak, parasal destek yapılmaktadır. Mağdur olan vatandaşlarımızın kısa vadeli ihtiyaçları görülmektedir. Bugünkü ziyaretlerimizde gördüğümüz en önemli husus, gerek Kilis'te, gerek Hatay'da, ilçelerinde, vatandaşımızın morali çok yüksek. Bu operasyon dolayısıyla atılan roketlerden, füzelerden dolayı herhangi bir moral bozukluğu olmadığı gibi aynı zamanda teröre karşı, ülkemize yapılan bu saldırıya karşı da çok daha hırslanmış, bilenmiş bir durumdalar. Karşılaştığımız her vatandaşımız bize 'Biz de gidelim ve bu operasyonda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.' Dolayısıyla şahsım ve arkadaşlarım olarak böyle büyük bir milletin evladı olmaktan bir kez daha gurur duydum. Bu milletin geçmişinde çok büyük zaferler vardır. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde nasıl istilacılara gereken dersi verdiysek, bugün de milletimizin can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan, sınır güvenliğimize zarar veren; hem ülkemizde, hem komşu topraklarda, Afrin'de Fırat Kalkanı bölgesinde, PKK/PYD/YPG, DEAŞ bilumum terör örgütlerinin zulmünden inim inim inleyen Suriyeli kardeşlerimizi de rahata erdirmek, onların can ve mal güvenliğini sağlamak için kahraman Mehmetçiklerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz canla, başla fedakarca çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Bu vesileyle bütün bu operasyonlarda görev alan kardeşlerimize, kahraman Mehmetçiğimizi Allah muvaffak etsin diyor, Allah onların yar ve yardımcısı olsun diyorum, alınlarından öpüyorum. Onların her biri Türk milletinin gurur abidesidir. Her biriyle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz."'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE DÜŞÜP KALKMAKTAN VAZGEÇİN'Terör örgütlerine silah veren ülkeleri çok iyi bildiklerini kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, "Müttefik diye düşündüğümüz bazı ülkelerin ne yazık ki bu terör örgütleriyle iş tutuyor olması milletimizi ve bizi ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Bugün atılan füzelerin, atılan roketlerin ve terör örgütlerinin elindeki silahların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Onun için dost bildiğimiz bu ülkelere bu vesileyle bir kez daha buradan diyoruz ki; terör örgütleriyle düşüp kalkmaktan vazgeçin. Devletler, devletlerle iş yapar. İnsan öldürmekten başka meziyeti olmayan, aşağılık terör örgütleriyle hiç bir yere varamazsınız. Hiç bir terör örgütünü yok edemeyeceğiniz gibi bölge insanının da sempatisini, güvenini kazanamazsınız. Türkiye, dostluğuna çok önem verir ama ülkemize husumet gösteren, düşmanlık gösterenler de şunu da çok iyi bilsin ki bu da karşılıksız kalmaz ve nitekim kalmıyor da."'BU İTTİFAKLIK DEVAM EDECEKSE, ÇAPULCULARIN SÖZÜNE İTİBAR ETMEYECEKSİNİZ'Fırat Kalkanı bölgesinde; Cerablus'tan, Azez'e kadar 2 bin kilometrekarenin üzerindeki alanlarda huzur, barış ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:​"Bölgedeki valilerimiz, görevlilerimiz oraya dönen 100 bin civarındaki Suriyeli kardeşlerimizin hayata tutunmaları için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyor. Okullar açılıyor, 150 binin üzerinde öğrenci var. Hastaneler faaliyete geçti, ticari hayat başladı. İnsanlar Suriye'deki iç savaşın doğurduğu o şoktan, o travmadan artık kurtardı yerleşik hayata geçiyor. Dolayısıyla Türkiye bu bölgelere barış getiriyor, huzur getiriyor. kardeşliği tesis ediyor. alçak terör örgütü ne yazıkki bir çok ülkede bir algı operasyonu üzerinde çalışıyor, kara propaganda yapıyor. Efendim Türk askerinin sivilleri hedef aldığını filan bu yalana bile başvurmaktan çekinmiyor. Eğer nasıl sivillerin hedeflendiği, nasıl binaların yerle bir edildiği, nasıl acımasızca sivil insanların katledildiğini görmek istiyorsanız Kilis'e gelin, Hatay'a gelin, Reyhanlı'ya gidin, Hassa'ya gidin, Kırıkhan'a gidin göreceksiniz. 94 tane füze ve roketin 15 günde buralarda patlatıldığını ve birçok insanımızın hayatını kaybettiğini, yaralandığını ve 7 sivil vatandaşın şehit olduğunu göreceksiniz. Onun için bize karşı bu karalama kampanyası yapanlara da itibar edenlere bir çift sözümüz var; NOTA'da müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz. Eğer bu ittifaklık devam edecekse, çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz, Türkiye gibi dostluğuna güvenilir bir ülkenin sözlerine itibar edeceksiniz. Aksi halde Türkiye olarak, Türk devleti olarak aziz milletimiz olarak biz gereken tedbirleri alırız, ülkemizin, milletimizin başına bela olan bu terörün de üstesinden geliriz. Bunun için milletimize biz sözümüz var. Başlarken dedikki terör belasını, bu milletin gündeminden çıkaracağız ve bunun için gece gündüz demeden polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucumuz, özel harekatçımız, silahlı kuvvetlerimizin mensupları büyük bir özveriyle, gayretle çalışıyorlar. İnşallah bu işler geride kalacak; daha güzel günleri, ülkemizin, gençlerimizin geleceğe yönelik hayallerinin gerçeğe dönüşeceği bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlı tutumu ve hükümetimizin operasyon konusundaki tüm desteği ve milletimizin arkamızda topyekun olarak durması, bizim en büyük gücümüz, en büyük kaynağımızdır. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu vatan için, bu millet için canını seve seve veren şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, yaralı kardeşlerimize acil şifalar versin diyor hepinize teşekkür ediyorum."