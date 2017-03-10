Başbakan Yıldırım cami avlusunda cuma namazı kıldı

DÜZCE, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, cuma namazını Düzce'de caminin avlusunda kıldı. Bu sırada korumalar ve güvenlik görevlileri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Başbakan Yıldırım, miting için karayoluyla Düzce'ye geldi. Kaynaşlı Gişeleri'nde partililer tarafından karşılanan Yıldırım, seçim otobüsüyle halkı selamlayarak Atatürk Bulvarı üzerindeki Burhaniye Camisi'ne geçti. Yıldırım, caminin avlusunda, vatandaşların daveti üzerine ön sırada cemaatin arasında saf tutarak cuma namazı kıldı. Bu sırada korumalar ve güvenlik görevlileri caminin etrafında kuş uçurtmadı. Korumalar, Başbakan Yıldırım'ın namaz kıldığı avluda geniş güvenlik önlemi aldı. Özel harekat polisleri de cami etrafında görev aldı. Yıldırım, namazın ardından caminin önünde vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım, daha sonra Düzce Valiliği'ne geçerek Vali Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti.



FOTOĞRAFLI