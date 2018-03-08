Başbakan Yıldırım, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği heyetini kabul etti 

ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran ömürü ve heyetini kabul etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran ömürü ve heyetini kabul etti. (FOTOĞRAF)
08 Mart 2018 Perşembe 17:21
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran ömürü ve heyetini kabul etti.
(FOTOĞRAF)
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