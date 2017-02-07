Başbakan Yıldırım, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Eıde'yi kabul etti

ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eıde'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eıde'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti. FOTOĞRAFLI
07 Şubat 2017 Salı 17:33
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eıde'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
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