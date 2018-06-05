Başbakan Yıldırım: Benim de geçmişim Kürt

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim çalışmaları için geldiği Hakkari'de yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yıldırım, "Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz yok. Bir sıkıntımız yok. Bin yıldır bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Benim de geçmişim Kürt. Kürtlüğünüzle gurur duyun. Kürt olduğunuzu gururla söyleyin. Bunun için size kimse bir şey yapamaz" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'ne uçakla gelen Başbakan Binali Yıldırım, buradan helikopterlerle Hakkari'ye geçti. İlk olarak Valilğe geçen ve burada yaklaşık yarım saat kalarak Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'la görüşen Başbakan Yıldırım, daha sonra da Valilik binası önünde bulunan Bulvar Caddesi üzerinde halka hitap etti. Başbakan Yıldırım, konuşmasına birlik ve beraberlik mesajları vererek başladı. Yıldırım, "Teröre karşı hep mesafeli durdunuz. Korkmayın üzerine gidin. Devletiniz bütün imkânları ile arkanızda. Baskılara asla boyun eğmeyeceğiz" dedi. Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Yıldırım, Türkiye topraklarının hiçbir karışında alçak terör örgütü mensubunun kalmayacağını vurguladı. Terörün kökünü kazayacaklarını belirten, Başbakan Yıldırım, "Bu alçaklara bu topraklarda yer yok. Şiddetin, terörün olduğu yerde üretim, kalkınma, huzur olur mu? Bunu en iyi siz biliyor, en büyük bedeli siz ödüyorsunuz. Bizim Kürt kardeşlerimiz ile ilgili bir derdimiz, sıkıntımız yok. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

'KÜRTLÜĞÜNÜZLE GURUR DUYUN'

Hakkari'ye her şeyi açık açık konuşmaya geldiğini de belirten Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Anamızı, babamızı biz seçmedik. Kürt de olabiliriz, Arap da olabiliriz, Türk de olabiliriz, Türkmen de olabiliriz. Ama biz insanız. Rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, yolumuz birdir bizim. Kavga edecek neyimiz var? Ama paylaşacak çok şeyimiz var. Biz Selahattin Eyyübi'nin torunlarıyız. Ahmed-i Hani'nin torunlarıyız. Kuzey Irak'ta akrabalarınız var,. Kürt kardeşleriniz var. Suriye'nin kuzeyinde Kürler var, Araplar var, Türkmenler var. Değişik etnik gruplardan insanlar var. Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz yok. Onlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Onlar bizim kardeşimizdir. Bin yıldır biz bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Benim de geçmişim Kürt. Kürtlüğünüzle gurur duyun. Kürt olduğunuzu gururla söyleyin. Bunun için size kimse bir şey yapamaz. Ak Parti göreve geldiğinde Kürtçe bile konuşulmuyordu. İnkarla bir yere varılmaz. İnkar politikasını kaldıran, asimilasyonu rafa kaldıran, 'Birlikte Türkiye'yiz' diyen bir Ak Parti, Recep Tayyip Erdoğan var. Bu memleketin evlatlarını katil yapanlara, kalem tutması gereken ellere silah tutuşturanlara hesap sorma zamanı gelmiştir. Zaman, terörü Hakkari'nin, Türkiye'nin gündeminden çıkarma zamanıdır."

ZAMAN ZAMAN DAĞLARDAN TERÖR GİRİŞİ OLUYOR

Türkiye toprakları içerisinde artık terörün boy gösteremediğini söyleyen Yıldırım, "Ancak sınırlarımız ötesinden Kandil, Sincar, Irak, Suriye'de yaşanan iç savaş ve yönetim boşluğundan dolayı hala zaman zaman dağlardan vadilerden terör girişi oluyor. Aldığımız tedbirler ile onun da üstesinden geleceğiz. İstiyoruz ki, kafanızda terörle ilgili en ufak bir şüphe kalmasın. Artık Kürt kardeşlerimizin çocuklarını kandıramayacaklar. Devlet ile millet arasına girip insanımıza zarar veremeyecek, bizi bölemeyecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar biz biriz" dedi.

'KÜRTLERE BİR DEVLET KURALIM' DİYORLAR

Başbakan Yıldırım, ülkeyi hiç kimsenin bölemeyeceğini, bir olduklarını, beraber olduklarını belirtti. Yıldırım, "Bayrağımız bir, devletimiz bir, milletimiz bir, vatanımız birdir bizim. Sanki Kürtleri çok seviyorlarmış gibi Amerikası, Avrupası hep bir olmuşlar 'Kürtlere bir devlet kuralım' diyorlar. Kürtlerin devleti var kardeşim Anadolu toprakları. Siz başka kapıya gidin. Hiç kimse etnik kökeni, dini, inancı nedeniyle haksızlığa uğramasın istiyoruz. PKK denen alçak örgütün, Kürtler diye bir sorunu yok. Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir sorun var. İşin adını doğru koyalım. Bu belayı hep birlikte def etmeye yemin ettik inşallah birlikte başaracağız" diye konuştu.

TERÖRE KARŞI HEP MESAFELİ DURDUNUZ KORKMAYIN ÜZERİNE GİDİN

Diğer cumhurbaşkanı adaylarını eleştiren Yıldırım, "Diğer cumhurbaşkanı adayları 'Bizim seçim kazanma diye bir umudumuz yok da ne yapalım? Tayyip Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun.' Hedef bu. 'Bunu başarırsak Türkiye'nin hedeflerinin gerçekleşmesinin önüne geçeriz. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetten çekilmesi lazım.' Dış güçlerin oyununu bozuyor. Bu topraklardaki her türlü kumpası işlemez hale getiriyor. 'Ülke zayıflasın emellerimize ulaşalım' deniyor. Oyun bu kadar açık. Teröre karşı hep mesafeli durdunuz. Korkmayın üzerine gidin. Devletiniz bütün imkânları ile arkanızda. Baskılara asla boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YÜKSEKOVA HAVAALANI 99 KEZ BASILDI

Başbakan Yıldırım, Yüksekova'ya yapılan Selahattin Eyyubi Havaalanı'na da değinerek, "O havaalanını yaparken neler çektim biliyor musunuz? 99 kere şantiyeyi bastılar. Makineleri yakıp mühendisleri kaçırdılar. Havaalanının yapılmaması için ellerinden geleni yaptılar. Selahattin Demirtaş o zaman Hakkari milletvekiliydi. Tek bir kelime söylemedi. İtiraz yapamadı. Ama havaalanı yapılınca ilk o kullandı" dedi.

'DERECİK, ŞEMDİNLİ KAPISI'NI DA AÇACAĞIZ'

Bir müjde vereceğini kaydeden ve fabrikaların kurulacağı günlerin de yakın olduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, "Fabrika günleri de yakın inşallah. Bu bölgedeki illerin geleceği, sınır ticaretinde. Şimdi Üzümlü, Esendere Kapısı açık. Buna ek olarak Derecik, Şemdinli Kapısı'nı da açacağız. İran'a Şemdinli Alan Kapısı'nı da açacağız. Komşu ile ticaret başlayacak. Burada terörün yerini ticaret alacak. Şimdiye kadara terör yüzünden olmadı. Önce terörü bitireceğiz sonra diğer işleri yapacağız" diye konuştu.



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