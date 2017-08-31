Başbakan Yıldırım Bayram mesajında: Bütün kurumlarımızla hukukun üstünlüğünü, tam demokrasiyi, adaleti ve milli kalkınmayı tesis ederek gücümüze güç katacağız

ANKARA () - Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı mesajında, "Terörle, şiddetle ülkemizi ve bütün İslam dünyasını acıya boğmak isteyen şer odakları nihai hedeflerine asla ulaşamayacaklar ve tamamen tasfiye olacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, bütün kurumlarımızla hukukun üstünlüğünü, tam demokrasiyi, adaleti ve milli kalkınmayı tesis ederek gücümüze güç katacağız ve mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Milletimizin birliğine yönelik tuzaklara karşı asla gaflete ve rehavete kapılmayacak, birbirimizin hukukuna sahip çıkacak, kardeşliğimizi ebediyen baki kılacağız. Savaşların gölgesinde bayramı yaşamak durumunda olan İslam ülkelerinin, yaşadığı acıların bir an evvel son bulması ve mübarek bayramların huzur içinde idrak edilmesi en büyük arzumuzdur" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Vatandaşlarım, Mübarek Kurban Bayramınızı, en içten duygularımla kutluyor; bayramın ülkemize, İslam âlemine ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum. Bayramlar, dayanışma ve paylaşım ruhu ile kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz mübarek zamanlardır. Kalbi kırık bir insana ulaşmak, gönül almak, mazlum ve mağdurların yüzünü güldürmek bayramları diğer zamanlardan farklı kılan güzelliklerdir. Bu kutlu günlerde hac görevini ifa eden, Allah için kurban kesen ve kestiği kurbanı muhtaçlarla paylaşan bütün kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Hacılarımızın Haccını, kurban kesenlerimizin kurbanlarını Allah kabul eylesin.

SAVAŞLARIN GÖLGESİNDE BAYRAMI YAŞAMAK DURUMUNDA OLAN İSLAM ÜLKELERİNİN, YAŞADIĞI ACILAR

Sevgi ve merhametin bütün topluma yayıldığı, dargınlıkların son bulduğu ve ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Savaşların gölgesinde bayramı yaşamak durumunda olan İslam ülkelerinin, yaşadığı acıların bir an evvel son bulması ve mübarek bayramların huzur içinde idrak edilmesi en büyük arzumuzdur.

BU MÜCADELEDE YANIMIZDA YER ALAN 80 MİLYON VATANDAŞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Milletimizin birliğini ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden bütün terör örgütlerini topyekûn bertaraf etme kararlılığıyla hem yurt içinde hem de sınır ötesinde büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede yanımızda yer alan 80 milyon vatandaşımıza teşekkür ediyorum.

BÜTÜN KURUMLARIMIZLA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ, TAM DEMOKRASİYİ, ADALETİ VE MİLLİ KALKINMAYI TESİS EDEREK GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAĞIZ

Terörle, şiddetle ülkemizi ve bütün İslam dünyasını acıya boğmak isteyen şer odakları nihai hedeflerine asla ulaşamayacaklar ve tamamen tasfiye olacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, bütün kurumlarımızla hukukun üstünlüğünü, tam demokrasiyi, adaleti ve milli kalkınmayı tesis ederek gücümüze güç katacağız ve mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Milletimizin birliğine yönelik tuzaklara karşı asla gaflete ve rehavete kapılmayacak, birbirimizin hukukuna sahip çıkacak, kardeşliğimizi ebediyen baki kılacağız. Gelecek nesillerin daha huzurlu bayramlar yaşaması için şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizi her alanda daha çok güçlendireceğiz.

YOLLARIN KRALI OLMAZ, KURALI OLUR

Bu duygularla, bütün vatandaşlarımın ve bütün İslam dünyasının Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayram esnasında yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarını azami dikkatle kullanmalarını ve mutlaka trafik kurallarına riayet etmelerini, 'yolların kralı olmaz, kuralı olur' sözünü tekrar hatırlatarak, sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diliyorum. Mübarek Kurban Bayramının bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyor, bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum."



