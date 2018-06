Başbakan Yıldırım: Avusturya hükümetinin bu yanlıştan vazgeçmesini bekliyoruz

Taylan YILDIRIM- Davut CAN/İZMİR, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Avusturya'nın camileri kapatmasının, din adamlarını sınırı dışı etmesinin, medeniyetler arası uyum için büyük tehdit olduğunu iletmek isterim. Bölgemizin barışa ihtiyacı var. Radikal söylemlerle Avrupa değerleri hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelemez. Bu yanlıştan Avusturya hükümetinin vazgeçmesini bekliyoruz" dedi.

İzmir'de dün Sabuncubeli Tüneli başta olmak üzere 5 projenin açılış törenine katılan Başbakan Yıldırım, bugün sabah saatlerinde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Kaya Termal Otel'de bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, burada mevkidaşı Borisov ile Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesi başta olmak üzere çeşitli konularda ikili görüşme yaptı. İki başbakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, "Bulgaristan'dan gelen mevkidaşımı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Önceden planlanan ziyaretlerinden dolayı Sayın Başbakan, öğleden sonra yapılan TANAP projesi toplantısına katılamayacak; ancak Ekonomi Bakanı iştirak edecek. Ziyaret öncesinde İzmir'e davetimizi kabul ederek gelmiş olması TANAP projesine verdiği önemi göstermektedir" diye konuştu.

Kapsamlı görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, "İkili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduk. Türkiye ile Bulgaristan'ın iki komşu olmasından öte çok önemli köklü geçmişi var. Kültürlerimiz arasındaki ortaklık ilişkilerimizi iyi komşuluk ve karşılıklı yararlanma temelinde geliştirmeye önem veriyoruz. Üst düzey siyasi ilişkilerin gelişmesi için ciddi anlamda katkı yapıyor. En son 7 Ocak 2018 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı toplantıda ülkemizi ziyaret etti. Yine bildiğiniz gibi 26 Mart'ta Varna'da düzenlenen Türkiye- AB liderlik zirvesi vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanı Bulgaristan'a gitti. Orada AB Türkiye ilişkileri Bulgaristan- Türkiye ilişkileri konusunda kapsamlı görüşmeler yapıldı. AB dönem başkanlığı için tebrik ediyorum. Bulgaristan'ın Türkiye'nin dahil olduğu Balkanlar bölgesini, AB gündemine taşıma gayretlerini de tebrik ediyorum" dedi.

'İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYİ İSTİYORUZ'

Bulgaristan- Türkiye ilişkilerini sürdürmeyi, iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda daha da ileri taşımayı hedeflediklerini kaydeden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ekonomi, kültür, turizm, ticaret konuları başta olmak üzere Bulgaristan ile ilişkilerimiz günden güne gelişiyor. İlişkileri kazan- kazan temeline göre inşa etmiş durumdayız. Özellikle trans Avrupa ulaşım koridorunun Türkiye tarafından hızlı tren projesine 2 ay içerisinde başlıyoruz. Avrupa, Balkanlar, Anadolu topraklarında gidecek tarihi ipek yolu yeniden canlanmış olacak. Bu bağlantı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşım koridorlarının tamamlanmasını temin edecektir. Ticaret hacmimiz bu yıl içinde artmaya devam ediyor. Yüzde 23'lük artış sağladık. İkili ticaretimizi uyum içerisinde 7 milyar doların üzerine, yakın vadede de 10 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak için de gayretlerimiz devam ediyor. Enerji, Bulgaristan ile ikili ilişkilerimizin gelişmesi için çok önemli bir alan. Bu anlamda Bulgaristan stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Bugün açılacak olan TANAP'ın, Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya devam etmesi de de prensip olarak benimsediğimiz bir durumdur. Yılda 10 milyar metreküp Azeri gazını Avrupa pazarlarına taşımış olacağız. Bulgaristan ile kara ulaşımı, demir yolu bağlantısıyla birlikte transit ulaşım koridorlarını daha da geliştirmiş olacağız."

BORİSOV: TÜRKİYE, RUSYA İLE BİRLİKTE BALKANLAR'DA ETKİSİ OLAN BİR ÜLKE

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ise TANAP projesiyle ilgili şunları söyledi:

"TANAP uzun yıllardır Bulgaristan'da konuşulan projelerdendi; fakat işte tam da bu yüzden TANAP ve TAP projelerinin gerçekleşiyor olması önemli. Ben katılamayacağım; ancak bizim ekonomi bakanımız burada kalacaklar, TANAP açılışına katılacaklar. Bulgaristan'da siyasetçiler, Azerbaycan gazından uzun yıllardır bahsediyorlardı. Belki bu görüşmeleri hep yaptılar; fakat fiziksel olarak böyle bir güzergah olmadı. Ben ekibimle bunu gerçekleştirdim. Ülkenizle birlikte bunu sağladık. Erdoğan'a da en iyi dileklerimi sunmak isterim. Şunun altını çizmek istiyorum. Bizler plan ve projelerimizde ilerideyiz. Bu gazın nasıl Bulgaristan sınırında ticaretinin yapılacağı görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye, AB üyesi değil. Bulgaristan'ın AB üyesi olması nedeniyle AB düşüncelerine uyması gerekiyor. Doğru formülü yapmak için AB ile yakından çalışıyoruz. Bu arada akut bir söylemi yapmak istiyorum. Türkiye'nin bizlere yaptığı taahhütleri yerine getirdiğini görüyoruz. Şu ana kadar yasadışı geçişler, Bulgar topraklarına geçişlerle ilgili taahhütlerini yerine getirdi. AB'deki mevkidaşlarımıza bunun hep altını çiziyoruz. Rusya ile birlikte Balkanlar'da etkisi olan bir ülke Türkiye."

'BAZI CAMİLERİN TAMİRATINI YAPIYORUZ'

Altyapı olarak ulaştırma koridoru üzerinde yoğunlaştıklarını belirten Borisov, "Bu şekilde 'İpek Yolu'nu yeniden canlandırıyor olacağız. Bulgaristan olarak yasal taahhütleri yerine getiriyoruz. Sürekli AB ile görüşmelerimiz sürüyor. TANAP konusunda gerekli her şeyi yapıyoruz. Yanlış anlama olmasın, bu tür planlara karşı olanlar varsa şunu söylemek isterim. Burada Rus tarafıyla şunda mutabık kaldık. Türk akımı da Bulgaristan'a gelecek. AB ile görüşmeler sürüyor, bu ticaretin nasıl olacağı konusunda. Topraklarımızda yer alan bazı camilerin tamiratını yapıyoruz, siz nasıl kiliselerin tamiratını yaptıysanız" dedi.

BAŞBAKAN'DAN AVUSTURYA'YA TEPKİ: BÜYÜK TALİHSİZLİK

Mevkidaşı Boyko Borisov'dan sonra tekrar söz alan Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"İfade ettiğiniz gibi AB, maalesef göçmen politikası konusunda Türkiye ile olan anlaşmasını gereği gibi uygulamıyor ve bu konuda da Türkiye hala büyük bir fedakarlık yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin yaptığı bu fedakarlığı bir an önce dostlarımızın görmelerini bekliyoruz. Türkiye’nin AB hedefi, üyelik hedefi devam ediyor; ama bu sadece Türkiye'nin yapacağı bir şey değil. AB'nin bu konudaki kafa karışıklığını bir an önce bitirmesi gerekiyor. Bulgaristan ile ikili ilişkilerin AB'ye örnek olmasını diliyoruz. Avusturya'nın camileri kapatmasının, din adamlarını sınırı dışı etmesinin, medeniyetler arası uyum için büyük bir tehdit olduğunu bu vesileyle iletmek isterim. Bölgemizin barışa ihtiyacı var. Radikal söylemlerle Avrupa değerleri hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelemez. Bu yanlıştan Avusturya hükümetinin vazgeçmesini bekliyoruz. Dönem başkanlığını devralması öncesinde büyük bir talihsizlik olarak düşünüyorum."



