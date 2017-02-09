ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti
Başbakan Yıldırım ATO Başkanı'nı kabul etti
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti
09 Şubat 2017 Perşembe 15:21
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