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Başbakan Yıldırım : Atılacak adımlar ile FETÖ artık Pakistan'da hayat alanı bulamayacak (2)

"BÖLGEDE HUZUR VE REFAHIN TESİSİ ÖNEMLİ" Başbakan Binali Yıldırım, "Kıymetli kardeşim Başbakan Navaz Şerif ile sadece ikili ilişkileri görüşmedik. Bölgesel ve uluslararası konuları da ele alma fırsatımız oldu. Bölgede...

Başbakan Yıldırım : Atılacak adımlar ile FETÖ artık Pakistan'da hayat alanı bulamayacak (2)

"BÖLGEDE HUZUR VE REFAHIN TESİSİ ÖNEMLİ"

Başbakan Binali Yıldırım, "Kıymetli kardeşim Başbakan Navaz Şerif ile sadece ikili ilişkileri görüşmedik. Bölgesel ve uluslararası konuları da ele alma fırsatımız oldu. Bölgede huzur ve refahın tesisi önemli. Bu yolda iki kardeş ülke Pakistan ve Afganistan arasındaki işbirliğinin gelişmesini sorunların görüşmelerle çözüme ulaştırılmasının önemine vurgu yaptık. Bu konuda Türkiye olarak üzerimize düşen ne hükümlülük varsa yerine getireceğimizi bir kez daha ifade ettik. Pakistan ve Afganlı kardeşlerimizin iyi komşuluk ilişkilerini devam etmesi. Terör ile mücadele başta olmak üzere bir çok sorunun çözümünü kolaylaştıracak. Bölgedeki istikrarın ve güvenin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Ortak değerleri paylaştığımız Pakistan ile bölgesel ve uluslararası platformlardaki işbirliğimiz hakikaten fevkalade iyi gitmektedir. Bu işbirliği sayesinde ülkemizin bölgesel ve küresel istikrar daha fazla katkıda bulunmasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE DE PAKİSTAN DA BU TERÖR İLLETİNDEN KURTULACAKTIR"

Türkiye ve Pakistan'ın terör ile olan mücadelesine değinen Yıldırım, "Pakistan da Türkiye gibi çağımızın vebası teröre karşı zorlu bir mücadele vermektedir. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen terör olayları bugün de sanırım bir terör olayı gerçekleşti. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye de Pakistan da bu terör illetinden kurtulacaktır. Bunu başaracaktır. Bu konuda da yakın işbirliğimiz bundan sonra da aynı şekilde dayanışmamız devam edecektir. Çok yaşa Pakistan, çok yaşa Türkiye - Pakistan dostluğu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN TERÖR İLE MÜCADELESİNE DESTEK VERİYORUZ"

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif de yaptığı konuşmada Türkiye ile Pakistan arasındaki işbirliğinin önemine değindi. 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Navaz Şerif, "Türkiye, bu darbe girişiminin arkasına bulunan yasa dışı örgüt konusunda herkesi uyandırmıştır. Pakistan da aynı şekilde bu mücadeleye destek vermektedir. Türkiye'nin düşmanlarının Pakistan'ın düşmanları olduğunun bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum. Türkiye'nin terör ile mücadelesine destek veriyoruz. Türkiye'nin bu vizyonu karizmatik Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'ın gösterdiği yol çerçevesindedir" diye konuştu.

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