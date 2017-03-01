Başbakan Yıldırım: "Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir" (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM TOKAT'TAN AYRILDI

Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingin ardından Tokat Valisi Cevdet Can'ı makamında ziyaret eden Başbakan Yıldırım, daha sonra yürüyerek Tokat Belediyesi'ne geçti. Başbakan Yıldırım'ı, Belediye Başkanı Ak Partili Eyüp Eroğlu ile belediye görevlileri ve vatandaşlar karşıladı. Yaklaşık yarım saat belediyede kalan Başbakan Yıldırım, çıkışta kendisine bekleyen vatandaşların yanına giderek fotoğraf çektirdi. Ardından otobüse geçen Başbakan Yıldırım, Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde kendisine el sallayan vatandaşları selamladı. Bu sırada Başbakan Yıldırım, Taşhan önünde otobüsü durdurarak yanına gelen yaşlı bir kadın ile otobüs içerisinde bir süre görüştü. Gaziosmanpaşa Stadyumu'na geçen Başbakan Yıldırım, helikopterle Ankara'ya hareket etti.

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