Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık görevden alındı
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı...
SAT ve SAS komandoları Fırat Kalkanı Harekatı'nda böyle görüntülendi
SAT ve SAS komandoları Fırat...
SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ
Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli

Başbakan Yıldırım: "Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir" (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM TOKAT'TAN AYRILDI Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingin ardından Tokat Valisi Cevdet Can'ı makamında ziyaret eden Başbakan Yıldırım, daha sonra yürüyerek Tokat Belediyesi'ne geçti. Başbakan Yıldırım'ı, Belediye...

Başbakan Yıldırım: "Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir" (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM TOKAT'TAN AYRILDI
Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingin ardından Tokat Valisi Cevdet Can'ı makamında ziyaret eden Başbakan Yıldırım, daha sonra yürüyerek Tokat Belediyesi'ne geçti. Başbakan Yıldırım'ı, Belediye Başkanı Ak Partili Eyüp Eroğlu ile belediye görevlileri ve vatandaşlar karşıladı. Yaklaşık yarım saat belediyede kalan Başbakan Yıldırım, çıkışta kendisine bekleyen vatandaşların yanına giderek fotoğraf çektirdi. Ardından otobüse geçen Başbakan Yıldırım, Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde kendisine el sallayan vatandaşları selamladı. Bu sırada Başbakan Yıldırım, Taşhan önünde otobüsü durdurarak yanına gelen yaşlı bir kadın ile otobüs içerisinde bir süre görüştü. Gaziosmanpaşa Stadyumu'na geçen Başbakan Yıldırım, helikopterle Ankara'ya hareket etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.