Başbakan Yıldırım: Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir (2)

"28 ŞUBAT KRİZİ GELMEDİ Mİ?"

Başbakan Yıldırım, yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu Yavuz Selim Meydanı'nda yaptığı konuşmada, demokrasi ile yönetilen bütün ülkelerde millettten gücünü alan iki kuvvet olduğunu söyleyerek, "Birincisi yasama, yani nedir meclis. Meclisin seçtiği miletvekillerinden oluşan parlamento, ikincisi ne icra, yani yürütme, yani hükümet. Mevcut sistemde şu anda biz milletvekillerini seçiyoruz, ama hükümeti, hükümetin başında kim olacak onu seçmiyoruz. Peki ne oluyor, biz seçimleri yapıyoruz, milletvekilleri gidiyor yemin ediyorlar, partiler toplanıyor, sonra cumhurbaşkanı birine görev veriyor. O görev verdiği de genellikle en fazla oyu alan partinin genel başkanı. Bazen tersi de oluyor. Çünkü bir şart yok. Eğer yukardaki o partinin genel başkanını, yani cumhurbaşkanı sevmiyorsa, başkasına görev veriyor. Olmadı mı. 1990’lı yıllarda DYP-Refah koalisyon hükümetinde olmadı mı, oldu. Ondan sonra 28 Şubat krizi gelmedi mi? Peki sonra hükümet kuruldu kurulmadı, güven oyu aldı, almadı. Bekle zaman akıp gidiyor ortada sonuç yok. Kurulsa da maalesef en fazla 3-5 ay bilemedin 1.5 yıl. Türkiye’de 1960’dan beri kurulan hükümetlerin ömrü 1.5 yılı geçmiyor" dedi.

BUNLARIN HAYATI HAYIR

Meclisin daha da güçlendiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Efendim bir başka yalan canı sıkılınca cumhurbaşkanı meclisi fesih edecek. Külliyen yalan. Dedik ya yalanda hiçbir bunların ölçüsü yok. Zannediyorlar ki millet bu işleri incelemiyor, öğrenmiyor, araştırmıyor. Aşağı mahallede yalanı söylüyorlar yukarı mahalleye gelip kendileri de inanıyorlar. Aslanlar gibi savunuyorlar. Bunların hayatı hayır. Bunlardan hayır gelmez. Bunlar hangi işe evet dediler. Bu sistem baba ile oğulu birbirine düşürür, onun için değişmesi lasım. Keyfi bir iş yapmıyoruz. Bunların bir yalanı da cumhurbaşkanı meclisi fesih ediyor böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanın meclisi seçime götürme hakkı var aynı şekilde meclisin de seçimi yenileme hakkı var. Yani ikisinde de aynı hak var" dedi.

BU SİSTEM UZLAŞMAYI GETİRİYOR

Yeni sistemin uzlaşmayı getireceğini ve sorunları çözmeyi öngördüğünü kaydeden Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bundan böyle bu sistemle birlikte Türkiye seçimlerle zaman kaybetmeyecek. Bir de diyorlarki efendim yav bu tek adam olacak. Allah aşkına siz şimdi belediye başkanı seçiyorsunuz değil mi 5 yılda bir. İki tane belediye başkanı mı var Amasya’da. Bir tane var değil mi? Doğru tek. Cumhurbaşkanı bir tane. Yani Kılıçdaroğlu’nun hatırı için bir tane daha mı cumhurbaşkanı seçelim? İstiyorsa gelsin muavini olsun, engel yok. Ona da yer var. Bu sistemde ona da yer var, herkese yer var. Kıskanma ne olur, biraz daha çalış senin de olur. Tek adam seçiyoruz ama iki sandık arasında yetki veriyoruz. Cumhurbaşkanı tek ama daha güçlü olan da millet. Milletten güçlü hiç kimse yok. Sandıkla geliyor, sandıkla gidiyor. Onun ötesi yok. Çünkü Türkiye’de milli irade var. Milli iradenin temsilcisi de millet."

Başbakan Binali Yıldırım, son 15 yıldır işlerin tıkırı tıkır yürüdüğünü Cumhurbaşkanı ile aynı istikametle son derece uyum içinde çalıştıklarını belirterek, “Ama bu mevsimlik bir şeydir sonrası ne olacak. Kişilere göre sistem olmaz. Kendini düşünen bir hükümet, kendini düşünen bir parti değil Ak Parti. Şu anda uyum var ama kurumlar arasında uyum var ama devamında ne olacak. 7 Haziran’ı gördük. 7 Haziran’da nelerle hangi tehlikelerle karşı karşıya olduğumuzu gördük. 7 Haziran’da Ak Partinin oyları düşünce biraz Kandil’de gitti HDP’li milletvekilleri parti yaptılar, kutlama yaptılar. Onun için güçlü Türkiye’ye ihtiyacımız var. Güçlü Türkiye için hazır mısınız? Terörü sonlandırmaya hazır mısınız? Türkiye’nin bölgesinde güçlü, dik bir ülke olması için var mısınız? Allah korusun geçmişte yaşanan Ak Partiden önceki dönemler tekrar bu ülkeye gelirse bütün kazanımlarımız geri gider. O eski günleri hatırlamak bile istemiyoruz. Seçim oluyor aylarca hükümet bile kurulamıyor. Kurulan hükümetler zayıf hükümetler icraat yapamıyor, eserler ortada kalıyor. Sürekli kavga, sürekli çatışma. Her cumhurbaşkanı seçimi 1960’dan beri kriz. Cumhurbaşkanı seçilecek bir takım çevreler sancılanmaya başlıyorlar. ‘Efendim Cumhurbaşkanı milletin seçtiği partiden olmaz. Burası Türkiye Cumhurbaşkanını biz seçeriz’ Siz kimsiniz kardeşim. Vatandaş size yetki mi verdi. Onların kim olduğu 27 Mayıs’ta gördük, 12 Martta gördük, 12 Eylül de gördük, 28 Şubat’ta gördük, 27 Nisan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gördük. Onların kim olduğunu 15 Temmuz’da gördük. 15 Temmuzda alçaklara bu millet siz dersini verdiniz” dedi.

YILDIRIM'DAN KILIÇDAROĞLU'NA; 'HADİ ORADAN'

15 Temuz’un Türkiye için bir milat olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, “Türkiye’de artık milletten gücünü almayan hiç kimsenin tarihte yerinin olmadığını siz gösterdiniz. Daha geçen gün diyor ki Kılıçdaroğlu, ‘Efendim diyor gideceksiniz sandığa haysiyetinizle, şerefinizle, onurunuzla hayır diyeceksiniz’ Hadi oradan. Yani evet dersek şerefimiz, haysiyetimiz, onurumuz gidecek. Yazıklar olsun. Benim vatandaşım 79 milyon evet de der hayır da der. Onurludur, şereflidir, haysiyetlidir. Ne karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır. Hayır diyenleri onurlu yapacaksın, demeyenleri aşağılayacaksın. Yazıklar olsun. Böyle bir anlayışın Türkiye’ye vereceği bir şey var mı?” diye konuştu.

Mitingin ardından Amasya Valisi Salih Işık'ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra helikopter ile kentten ayrılarak Tokat'a gitti.

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