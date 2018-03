Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (4)

BAŞBAKAN YILDIRIM: KIZ ÇOCUKLARIN OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 82

Başbakan Binali Yıldırım, kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 42'den yüzde 82'ye çıkardıklarını söyleyerek, "Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki 'biz iktidara gelirsek kız çocuklarını okula gönderen ailelere destek vereceğiz.' Uyan da balığa gidelim. Ak Parti o desteği veriyor zaten. Yeni bir şey söyle. Yapılanı söyleme" dedi.

Konya'dan Kütahya'ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Ak Parti İl kadın Kolları 5'inci Olağan Kongresine katıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmada Afrin'de destanlar yazan kahraman Mehmetçiğe Kütahya'dan selamlar gönderdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu güne kadar bu güzel ülke için istikbalimiz için canlarını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum. Afrin şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Teröre karşı mücadele eden Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcıları olsun. 81 milyon vatandaşımızın yaşlısıyla genciyle büyüğü ile küçüğü ile bir millet onların arkasındadır. Orada, o topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu şanlı mücadele devam edecek. Tarih boyunca nice tuzaklar görmüş hepsinin de üstesinden gelmiş asil bir milletin evlatlarıyız. Bizi üç beş terör örgütü ile tehdit edeceklerini, terbiye edeceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri ekonomik krizler eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir. Ama bugün hesap çarşıya uymaz. Bu gün artık ekonomimiz Allah'a şükür güçlü, dimdik ayaktayız. Türkiye 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 10'nun üzerinde büyüme gösterdi ve dünyada bir numara oldu."

Başbakan Yıldırım, Kütahya ve çevresindeki illere bölünmüş yollar yaptıklarını belirterek, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, milleti birleştirdik. Yolları böldük ama Türkiye'yi böldürmedik" dedi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer Havalimanı olduğunu da belirten Başbakan Yıldırım, buradaki yolcu sayısının arttığını ve artmaya devam edeceğini söyledi.

Kütahya'ya yüksek hızlı treni de getireceklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Kadın, engelli, gençlere ilave iş sağlayan işverenlere prim desteği vereceğiz. Kadınlarımızın çalışma hayatına daha fazla katılması için gündüz kreş, bakımevlerinin kadın işverenlerden yaptıranlardan vergi almayacağız. Türkiye'nin gücüne 15 yıldır güç katıyoruz. Ak Parti milli iradenin temsilcisidir. Ak Parti Türkiye'nin partisidir. Türkiye Ak Parti ile güçlendi, Ak Parti ile büyüdü" diye konuştu.

'UYAN DA BALIĞA GİDELİM'

Kadınların daha fazla siyasette yer alması için, daha etkin hale gelmesi için her türlü imkanı seferber ettiklerini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenerek şunları söyledi:

"Kız çocuklarımızın okullaşma oranını yüzde 42'den yüzde 82'ye çıkarttık. Yükseköğretimde, üniversitede eğitim alan kız çocuklarımızın oranı yüzde 12'den yüzde 44'e çıktı. Bunu bilmeyen birileri var mı? Elbette var. Başta ana muhalefet partisi, onun genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ne diyor? 20 şubatta grup toplantısında diyor ki 'biz iktidara gelirsek kız çocuklarını okula gönderen ailelere destek vereceğiz.' Uyanda balığa gidelim. 15 yıldır Ak Parti bu desteği veriyor zaten kardeşim. Söyleyeceksen yeni bir şey söyle. Bir de çıkmış şehitlerimiz geliyor, cenazeler oluyor bayrak asalım. Sen bayrağı cebine koyup Hakkari'ye giderken bizim bayrağımız göğsümüzde, kalbimizde, Türkiye'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Tabi ki güzel bir şey. Bayrağımız bizim canımız, rengi bizim kanımız, hilali yıldızları her bir şehidimizin birer nişanesidir."

'KAYBEDECEKLERİNİ ŞİMDİDEN ANLADILAR'

Başbakan Yıldırım Ak Parti ile çamur siyaset, tembellik siyasetin son bulduğunu söyleyerek, "Artık yan gelip yatarak her seçimde zafer nidaları atarak çıkanların miyadı doldu. İnşallah Cumhurbaşkanlığı sistemi ile milletin halini memleketin geldiği yere bilmek boş boş konuşanlar, atan tutanlar teslim olarak. Çamur siyaseti yapanlar siyaset sahnesinden silinecek. Dün halk oylamasında hayır da bir olalım diyenler bugün milli duruş ,yerli duruş sergileyenlere ateş püskürüyor. Biz onların derdini biliyoruz. Onlar geleceklerini görüyorlar. Kaybedeceklerini şimdiden anladılar. Onun telaşını yaşıyorlar. Kongrelerimizin şu heyecanı salondaki coşku onların uykularını kaçırıyor" dedi.

