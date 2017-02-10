Başbakan Yıldırım, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı Direktörü Pompeo'yu kabul etti

ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı Direktörlüğü görevine atanan Michael Pompeo'yu Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede ABD'de yeni yönetim döneminde işbirliğine verilen önemin vurgulandığı, ikili ve bölgesel çerçevede, terör ve organize suç başta olmak üzere, istihbarat alanında yakın bir çalışma ilişkisi konusunda ortak yaklaşımın paylaşıldığı bildirildi. Başbakan Yıldırım'ın , FETÖ ile mücadele konusunda ABD yönetiminden beklentilerinin altını çizdiği, örgüt lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade süreci dahil, söz konusu terör örgütünün ABD'deki yapılanması ile mücadele konusunda ABD'nin tüm ilgili makamlarından işbirliği talebini tekrarladığı belirtildi. Konuk Direktör'ün, görevi çerçevesinde ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yaptığını, Türkiye ile işbirliği içerisinde çalışmaya önem atfettiklerini belirttiği, El-Bab'da şehit olan Türk askerleri için taziye ve başsağlığı dileklerini ifade ettiği kaydedildi.