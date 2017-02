Başbakan Yıldırım: 79 milyonun hükümeti olduk

Adem YAZICI- Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, tehdit siyaseti yapmadıklarını, hendek siyasetini asla kabul etmediklerini, sırtlarını ona buna dayamadıklarını belirterek, "Biz 79 milyonun hükümetiyiz" dedi. Başbakan Yıldırım, partisinin ilk referandum mitingini, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak sivil halkı, Meclis'i ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren sembol ilçelerden Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'nde yaptı. Miting öncesi ilçe meydanının çevresine 15 Temmuz şehitleri ile gazilerin fotoğrafları asıldı. Mitinge Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker, Öznur Çalık, Tuğrul Türkeş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Uğrunda canlarınızı hiçe sayarak bu toprakları vatan yapan aziz vatandaşlarım" diyerek başladı. Yıldırım, "Kazan'ı cesaretiyle, dirayetiyle, kahraman yapan Kahramankazanlı kardeşlerim. İlçemizin şehitlerini rahmetle, şükranla yad ediyorum. Kader birliği yaptığımız kıymetli Kahramankazanlılar; 15 Temmuz gecesiydi, devletin içine çöreklenen ve ihanet edeceği günü bekleyen bir grup azılı terörist, doğru zaman diyerek işe koyuldu, Kazanlılar ne yaptı?, siz yiğit kardeşlerim ne yaptınız?. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, 'zaman bendedir, mekan bendedir' dediniz, darbecileri, millet ve demokrasi düşmanlarına canınız pahasına meydanları dar ettiniz. Bu alçak darbe girişimine karşı onurlu, haysiyetli direnişinizi ortaya koydunuz. 8 bin kişiyle darbecilerin ele geçirdiği Akıncı Kışlası'nı kuşatan siz Kahramankazanlılar oldunuz. Uçaklar kalkmasın diye bütün yılın emeğini, ekinini, tarlasını yakan da sizdiniz. Darbeye karşı ilk sivil dayanışmayı, direnişi başlatan da yine Kahramankazan'ın kahraman insanları oldu. Traktörlerini Akıncı Üssü'nün giriş çıkışlarını kapatmak için gözden çıkaran da yine sizdiniz. Allah yolunda, vatan için ilk şehidi de veren yine Kahramankazan'dı. İşte bu yüzden bu destan sizin eseriniz. Eserinizle istediğiniz kadar övünün. Değerli kardeşlerim; 15 temmuz milletin zaferidir. O zaferde ilk cümleyi Kahramankazanlılar söyledi. Çünkü F-16'lardan korkmadınız, canınızı siper ettiniz. Diliyorum ki sizin bu destansı mücadeleniz, fedakarlığınız şahadete yürüyüşünüz, milli iradeye sahip çıkmanız bütün dünyada bir örnek oldu" dedi.

PENSİLVANYA'DAKİ BU EVET'LERİ DUYUNCA KRİZ GEÇİRİYOR, KUDURUYOR

Kahramankazan'ın insan seli gibi dolu olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Ama bu sefer meydanlara Kahramankazanlı bereketli, güzel bir iş için çıktı. 15 Temmuz'da yazdığınız destanın son cümlesini de yazıp, tarihe not düşeceksiniz. Kahramankazan 16 Nisan'da sandığa gidecek, 15 Temmuz darbecilerin zihniyetini Türkiye'den sonsuza kadar silinmesini sağlayacak. Kahramankazan hazır mıyız?. Gücümüz millet, kararımız 'evet', sevdamız daima millet, kararımız 'evet'. Sizin, bu ilçeyi dar ettiğiniz FETO örgütünün ele başı Pensilvanya'da bu evet'leri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. PKK bölücü terör örgütü sizin bu evetlerinizi işittikçe darlanıyor, kuduruyor. Çünkü diyorlar ki; 'eyvah 48 günümüz kaldı. 48 gün sonra millet sandığa gidecek, 'evet' diyecek bizim de biletimizi kesecek'. Hazır mıyız yeni Anayasa ile FETO terör örgütü, PKK terör örgütü DAEŞ terör örgütü de Türkiye'den arınacak, terörle yaşamaktan kurtulacak. Evet diyeceğiz, terörün sonunu getireceğiz, Türkiye'yi güçlendireceğiz, gençlerimize aydınlık bir gelecek hediye edeceğiz" dedi.

O GECE MİLYONLAR SEL OLDU, MEYDANLARI DOLDURDU

Kahramankazan'a 15 Temmuz'dan hemen sonra geldiklerini, ancak içlerinin buruk olduğunu, 9 vatan evladını burada toprağa verdiklerini hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Hazır mısınız tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet için kararımız 'evet'. Sevgili gençler; dün Ankara'da, Ankara'nın en büyük spor salonunda binlerce demokrasi gönüllüsü ile bir olduk, beraber olduk. Gördük ki oranın coşkusu sel olup 81 ile akıyor. Şimdi görüyorum ki Kahramankazan'da siz işi çoktan bitirmişsiniz. 15 Temmuz'da milli iradesini, demokrasisini canı ile, kanı ile savunan Kahramankazanlılar kararını vermiş. 16 Nisan'ı sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Alandaki herkes demokrasi için, istikrar için kalkınma için, milli irade için binlerce kez, milyonlarca kez milletimiz de güvenini ve teveccühünü bizden hiç esirgemedi. O kara gecede Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çağrısıyla milyonlar sel oldu, meydanları doldurdu. Vatandaşımız hükümetimizin kararlı duruşuyla darbeciler yok oldu, millet zaferle buluştu. Şimdi ufukta yakın gelecekte bir zafer daha var. Biz o zaferi de milletimizin 'evet' diyerek kazanacağına yürekten inanıyoruz. Biliyoruz ki aziz millet hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı" dedi.

PARTİMİZİ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

Ak Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren bir çok sorunla karşılaştığını, badireler atlattıklarını belirten Başbakan Yıldırım, vatandaşların her zaman kendilerine yol arkadaşı olduğunu, her sıkıntıda destek verdiklerini söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızı siyasi yasaklı yaptılar, 'milletvekili olamaz' dediler. Muhtar bile olamaz dediler. Partimizi kapatmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı seçimini 367 icadı ile tıkadılar. 2007'de e-muhtıra verdiler 2013'ün sonunda 17-25 aralık komplosunu kurdular ve 15 Temmuz 2016'da kanlı bir darbe girişiminde bulundular. Allah'ın yardımı, milletimizin verdiği güçle doğrulduk, yolumuza devam ediyoruz. Bütün bu olaylar, Gezi olayları, 17-25 küresel siyaset simsarlarının kaos planı, elhamdülillah hepsi boşa çıktı. Çünkü biz milletle yürüdük, biz Kahramankazan'la yürüdük. Milletin yolu bizim yolumuz oldu. Biz Ana muhalefet partisi Genel Başkan Kılıçdaroğlu gibi 'Referandum kararı bizi bağlamaz' demedik. 'Referandum sonucunu tanımayız' demedik. Halkı tehdit etmedik. Halka efendi değil, halka hizmetkar olduk. Biz meclis kürsülerini işgal etmedik, parlamentoyu çalışamaz hale getirmedik, aksine bombalar altında gazi Meclis'e, milletini emanetine, sizlerin emanetine sahip çıktık."

'HENDEK SİYASETİNİ ASLA KABUL ETMEDİK'

Milletin emanetini namus bildiklerini belirten Başkan Binali Yıldırım, "Biz tehdit siyaseti hiç yapmadık. Hendek siyasetini asla kabul etmedik. Biz sırtımızı ona, buna dayamadık. Ama bölücü parti ne diyor; 'Biz sırtımızı Kandil'e dayıyoruz, PKK'ya dayıyoruz. Kürt kardeşlerim, kimliğinizle iftihar edin, Kürtlüğünüzle iftihar edin. Bu sizin hakkınız. Ancak alçak terör örgütü PKK bilesiniz ki sizin gibi bir sorunu yok. Ancak ve ancak sizin böyle bir alçak örgüt gibi sorununuz var. Ama hiç merak etmeyin, gün yaklaştı. Bu alçak örgütü sizinle, bizim aramızı bozmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Onların da bu ülkeden yok olup gidecekleri gün yakındır. 16 Nisan'da tüm bu tedavülden kalkmış yapılar, FETÖ'ye, PKK'ya, DEAŞ'e elveda demeye hazır mısınız. Gücümüz millet, kararımız evet, sevdamız millet, kararımız evet. Daima millet, kararımız evet. Önce memleket, kararımız evet. Halk oylaması bir seçim değil. Bir genel seçim havası vermeye çalışanlar var. Millet referandumu bahane ederek vatandaşları kutuplaştırmaya çalışanlara gereken cevabı 16 Nisan'da verecek. Biz 79 milyonun hükümetiyiz. Buradan bir önceki seçim HDP'ye, CHP'ye oy vermiş kardeşlerim varsa, onlara da sesleniyorum. Siyasi görüş farklılıklarımızı artık bir kenara bırakalım. Mevzubahis memleketse geri teferruat. Bu işin kavgası olmaz, kutuplaşması olmaz. Bakın her gittiğimiz yerde, 16 Nisan günü sandığa siyasi kimliğimizle gitmeyeceğiz. Milli hassasiyetimizle, birliğimizle, kardeşliğimizle gideceğiz. Bizler hizmet eriyiz" diye konuştu.

DOLAR DAHA DA İNECEK, EKONOMİMİZ CANLANACAK

Düne kadar Türkiye'nin en büyük sıkıntısının terör dendiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Biz mesajı aldık, PKK'ya, FETO'ya, DEAŞ'e tarihin en ağır darbesini vurduk. Kandil PKK'nın başına yıkıldı. Kazan FETO'nun başına yıkıldı El Bab DEAŞ"in başına yıkıldı. Türkiye bu kararlılıkla bir çok kazanım elde edecek. Bakın bir ay öncesine kadar Dolar 4 lirayı görmüştü, bugün 3.60. Daha da inecek. Üst aklın, ekonomik kumpasların, oynanan oyunları boza boza geliyoruz. Aksine önümüzdeki günlerde ekonomimiz daha da anlanacak. Yeni yeni projeler hayata geçecek" dedi.

YENİ ANAYASA İLE NELER GELİYOR

Farklılıkları hep zenginlik olarak gördüklerini belirten Yıldırım, 2002'nin karamsar Türkiye'sini 2017'de baş edip, istikrarlı yükselen bir kutup yıldızı haline getirdiklerini söyledi. Yeni anayasa ile neler geldiğini de belirten Başbakan Yıldırım, "Neler var neler. Bir kere gençlerin önünü açıyoruz. 7.5 milyon gencimizin siyasete girmesinin önündeki engeli kaldırıyoruz. Böylece siyaset gençleşiyor, renkleniyor. siyasette rekabet oluyor. Milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyoruz. Siz bakmayın ortalığı velveleye verene, aldırış etmeyin. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ya, 'Efendim 50 milletvekiline fazladan para vereceksiniz'. Bak bak, ne kadar dürüst olmuş. Sen onu soracağına, bir milletvekilinin 1 trilyon 200 bin lira telefon faturasını bu devletin sırtına sarıyor, onun hesabını sor. Unutmayın bunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun partisi 1995'de Türkiye'nin nüfusu 59 milyonken, milletvekili sayısı DYP ile bir araya geldiler, 100 milletvekili birden artırdılar. Nüfus olmuş 80 milyon, 550'den 600'e çıkarmış, bunun lafını ediyor. Ayıptır ayıp. Gerçekleri saptırmayacaksınız" dedi.

YARGI BAĞIMSIZ, TARAFSIZ HALE GELİYOR

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi yargı bağımsız ve tarafsız hale geliyor. Siz değil misiniz 'yargı tarafsız, bağımsız olsun'. Hem böyle söyleyeceksiniz, hem de buna karşı çıkacaksınız. Millet bunları unutacak mı? 16 Nisan'da onlara hatırlatacak mıyız. 2007'de icat çıkarıyorsunuz, 367 şartıyla Cumhurbaşkanı seçimini tıkıyorsunuz. Milletvekili seçimleri artık yeni sistemde 5 yıla çıkıyor. Sürekli milleti seçimle meşgul etmeyeceğiz. Sandık gelecek, millet Cumhurbaşkanını seçecek, hükümetini seçecek, milletvekillerini de seçecek. Artık 5 yıl kulağınız rahat. Efendim 'Hükümet kuruldu, kurulmadı, güven oyu aldı almadı', bunların hepsi bitiyor. Çünkü hükümeti siz kuruyorsunuz , sandıkta kuruyorsunuz. çift başlı yönetimlerden bu millet çok çekti, bu sistem değerli kardeşlerim babayı oğulla arasını açar. Bu sistem öyle bir sistem ki burada kim gelirse gelsin mutlaka sorun çıkıyor. 1950'den beri yaşadıklarımız ortada. 60'da darbe yaptılar, Menderes'in iki bakanını astılar, 70'de cumhurbaşkanı seçimini bahana ettiler muhtıra verdiler. 80 darbesini yaptılar. Rahmetli Özal geldi Türkiye tekrar kalkındı, yetmedi 90'lı yıllar geldi bu sefer 'irtica geliyor, laiklik elden gidiyor' diye Erbakan hocaya kalktılar 28 Şubat darbesini vurdular. 2001 yılında Türkiye öyle bir krizle karşı karşıya geldi ki; faizler 7500'lere çıktı, dolar aldı başını gitti, Türkiye bir gecede fakirleşti. Ak Parti'ye de aynısını yapıtlar 27 Mayıs'ta elektronik muhtıra verdiler. Şapkamızı, ceketimizi alıp gitmedik. Gönderdikleri elektronik muhtırayı taahhütlü olarak iade ettik. 'Çünkü biz milletten başka hiç kimseye boyun eğmeyiz' dedik. Biz ancak ve ancak hakkın karşısında eğiliriz. Onun dışında hiçbir güç bize boyun eğdirmez. Bize yetkiyi siz verdiniz, ancak siz alırsınız." CUMHURBAŞKANI BAL GİBİ PARTİLİ OLUR

Ağızlarına ezber yapıp, 'Cumhurbaşkanı partili mi olur' dediklerini hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Bal gibi olur. Gayet de güzel olur. Cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanlığı seçimine giderken 2014 Ağustos'unda Ak Partili değil miydi?. Her vatandaşımıza hizmet etmedi mi? Üniversiteler inşa edilmedi mi? Oralarda bütün milletin evlatları eğitim görmedi mi? Hastaneler, şehir hastaneleri açıldı, 79 milyon istifade etti. Bölünmüş yollar, hızlı trenler, hava limanları yaptık, karşı çıktılar, ama bitince en önce onlar geçtiler. Bizim siyaset anlayışımızda hizmet ederken kafasına bakmayız, hangi partiye oy verdiğine bakmayız. Çünkü biz inanırız yaradılanı hoş görürüz Yaradan'dan ötürü. Biz hangi partiye gönül verirse versin; bütün vatandaşlarımızın kararı başımız gözümüz üstündedir" dedi.

BİR DİREKSİYONDA İKİ KAPTAN OLMUR MU

Başbakan Yıldırım, bir de konuşmalarında hep 'tek adam, tek adam' diye tutturduklarını belirtirken, "Biz demiyor muyuz kardeşim bir direksiyonda iki tane kaptan olmaz. Bir gemide iki tane süvari olmaz. Onun için tek olacak, elbet tek olacak. Ama tek adam dediğiniz milletin oylarıyla gelecek, milletin oylarıyla gidecek. Silahlarla, uçaklarla bombalarla gelemeyecek. Kimse milletin iradesinin üzerine hiçbir güç kullanamayacak" dedi.

Demokrasi dışı girişimlere karşı 15 Temmuz'da en güzel cevabı Kahramankazanlıların verdiğini söyleyen Yıldırım, "16 Nisan'a kadar kapı kapı, ev ev dolaşmaya hazır mısınız? Sıkmadık, el, tebessüm etmedik yüz kalmayıncaya kadar çalışacak mısınız? Bir eveti bin evet, bir eveti, milyonlarca evet yapmak için bütün teşkilat olarak sahalarda olacak mısınız? Evet için konu-komşu, çarşı-pazar gezip Türkiye'nin aydınlık yarılarının inşası için, 2023 Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi için çalışmaya var mısınız?" dedi.

FOTOĞRAFLI