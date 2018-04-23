Başbakan Yıldırım 23 Nisan nedeniyle çocukları kabul etti, Son çocuk Başbakan konuştu

Taşyürek, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim ile ilgili soruyayanıtı verdi.Çocuk bayramında siyasete alet edilmeye çalışılan Taşyürek’in bu tokat cevabı Başbakan’ı da gülümsetti. Cevap sonrası basın mensubuna dönen Yıldırım, 'Aldınız mı cevabını?' diye sordu.Başbakan Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrencileri Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı salondaki koltuklara bakanları temsilen oturan çocuklarla tek tek sohbet eden Yıldırım, koltuğunu ise Pursaklar Altınova İlkokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Esma Didesu Taşyürek’e devretti.Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başbakan Yıldırım,” ifadelerini kullandı.Başbakanlık koltuğuna oturan Esma Didesu Taşyürek ise,diye konuştu.Bakanlara da seslenen Taşyürek,Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Taşyürek, bir basın mensubunun,sorusuna şu cevabı verdi:Bakanlar Kurulunun koltuklarına bakanları temsilen oturan çocuklar da tek tek düşüncelerini paylaştı. Bir çocuğun,demesi üzerine Başbakan Yıldırım,dedi.Bir başka çocuğunsözleri üzerine Yıldırım şunları söyledi: