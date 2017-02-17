Başbakan Yıldırım: 15 vatandaşımızın yaralanmasına yol açan katil terör örgütünü lanetliyorum

ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Urfa'da meydana gelen patlamaya ilişkin mesaj yayınladı. Başbakan Yıldırım'ın mesajında, " Şanlurfada masum bir evladımızın hunharca ölümüne ve 15 vatandaşımızın yaralanmasına yol açan katil terör örgütünü lanetliyorum. Çocuk masumiyetini katleden ve hayata kasteden terör örgütleri bütün unsurlarıyla birlikte helak olacaklardır. Aziz milletimize ve kaybettiğimiz evladımızın ailesine taziyelerimi sunuyorum.Yaralılarımıza şifalar diliyorum" ifadeleri kullanıldı.