Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL,()

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçerde ve dışarıda Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin, memleket sevdalılarıyla, memleket meselesi diyerek cumhur ittifakıyla yola çıkanların Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir."

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi öncesi kendisini bekleyenlere seslendi. Sinan Erdem Spor Salonu önündeki otobüs üzerinde konuşanBaşbakan Yıldırım, "Yağmura rağmen salonun içinde dışında hıncahınç dolduran bu gönül kardeşlerimizi, yol arkadaşlarımızı en kalbi duygularla muhabbetle şahsım ve arkadaşlarım adına selamlıyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum"dedi.

"ÜLKEMİZ, MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN DİYORUM"

"Biraz sonra büyük buluşmaya hazır mısınız? Milletin adamı Türkiye sevdalısı genel başkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya var mısınız?" diyen Yıldırım, "Bugün 24 Haziran'a giden yolda İstanbul Türkiye'ye bir mesaj veriyor. İstanbul diyor ki burası bu mübarek şehir Türkiye'nin özetidir. Hakkari buradadır. Edirne, Sinop, Trabzon, Kastamonu buradadır. Sivas buradadır. 81 vilayet buradadır. Evlad-ı Fatiha'n buradadır. Balkanlar buradadır. Kafkaslar buradadır. Kısacası İstanbul Türkiye'nin özetidir. Biz bu yola çıkarken İstanbul'dan başladık. Recep Tayyip Erdoğan; liderimiz Pınarhisar'a gönderilirken bu şarkı burada bitmez dedi ve Ak Parti hareketini bu kutlu yürüyüşe İstanbul'dan başladık. Ak parti İstanbul'da doğdu Türkiye'ye yayıldı. Türkiye Ak parti oldu. Ak parti Türkiye'nin partisi oldu. Bugün sadece AK parti İstanbul il kongresini yapmıyoruz. Bugün aynı zamanda Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak, 2023'e taşıyacak o büyük bir manifestoyu da genel başkanımız bugün milletimizle paylaşacak. Ülkemiz, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. 24 Haziran'da Ak kadınlar İstanbul'da yeni bir tarih yazacak mıyız? Ak gençler yeni bir destan yazmaya var mısınız?" diye konuştu.

"15 TEMMUZ ALÇAKLARINA DERSİNİ VERECEĞİ ÖNEMLİ BİR SEÇİMDİR"

Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: Türkiye'nin istikbali için gençlik ayakta ak kadınlar ayakta. Ak kadrolar ayakta. İstanbul dünya şehri. Payitahtlar şehri. İstanbul'a memleket sedalısı Recep Tayyip Erdoğan, 1994'te belediye başkanı olduğunda maalesef vesayet odakları hazmedemediler. Saçma sapan sebeplerle sadece şiir okuduğu için hapse mahkum ettiler. Çünkü Erdoğan, Türkiye için vesayet odakları tehdit olarak gördüler. Siyasetten men etmeye çalıştılar. Hatta daha ileri gittiler. Muhtar bile olamaz dediler. Ama bu aziz millet onu cumhurbaşkanı yaptı. Milletin adamını milletimin idaresinin başına getirdi. İşte Pınarhisar'dan sonra başlayan yolculuk 16. yılını doldurdu. Bundan sonra yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında milletimiz bu kararı çoktan verdi. 16 Nisan 2017'de bu kararı millet verdi. Durmak yok kutlu yürüyüşe devam dedi. İşte 16 yıl önce İstanbul'dan başlayan kutlu yürüyüş bugün 24 Haziran'da yeni dönem de 2023'e emin adımlarla devam ediyor. 24 Haziran Türkiye için bir milattır. 24 Haziran vesayetin bir daha geri gelmemek üzere yok olması için önemli bir tarihtir. 24 Haziran'da son vesayet kalıntılarını da sandığa gömmeye hazır mısınız? Kutlu yürüyüşü 100. yılına giderken daha güçlü bir sesle devam ettirmeye var mısınız? İstanbul'da yeni bir rekorla imza atacak mıyız? Allah sizden razı olsun. İstanbul her zaman farklı. İşte bugün yağmur demeden içerde ve dışarda on binlerin toplandığı coşkuyla reisini, liderini beklediği İstanbul. 24 Haziran'ın ayak seslerini İstanbul'dan duyuyoruz. 24 Haziran yeni bir gün yeni bir tarih Türkiye'nin aydınlık yarınlarının açılacağı tarih. Bu seçimler önemlidir. Ama bu seçim çok daha önemli. Çünkü bu seçim de şer odakları bir araya geldiler. İçerde ve dışarıda Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin memleket sevdalılarıyla memleket meselesi diyerek cumhur ittifakıyla yola çıkanların Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir. Ülkemizin bağımsızlığına ay yıldızlı bayrağımıza kalkan elleri bir daha geri gelmemek üzere kıracağımız önemli bir tarihtir. Ak parti İstanbul teşkilatı her zaman değişimin dönüşümün öncüsü olmuştur. Bu seçimde de aydınlık yarınlar İstanbul'dan başlayacak."

fotoğraflı