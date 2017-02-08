Başbakan Yardımcısı Şimşek: Terörle mücadelede kararlıyız

Eyyüp BURUN- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, terör saldırıları ile milletin sindirilmeye ve korkutulmaya çalışıldığını, ancak terörle mücadelenin kararlı ve güçlü şekilde süreceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'e 'Gazilik' unvanın verilişinin 96'ncı yıl dönümü kutlamalarına katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan törende Atatürk anıtına çelenk bırakan Şimşek, burada yaptığı konuşmada terörle mücadelede başarılı sonuçlar alındığını ifade etti.

Hain saldırılar ile milletin sindirilmeye, korku salınmaya çalışıldığını ancak buna izin verilmeyeceğini dile getiren Şimşek, şöyle dedi:

"Ancak, milletimizin ne kadar dirayetli, ne kadar güçlü bir iradeye sahip olduklarının farkında değiller. Milletimiz bir ve beraberdir, güçlüdür ve bugünkü zorlukların, bugünkü asimetrik tehditlerin de karşısında 96 yıl önce bu şehrin gösterdiği kahramanlığı gösterecektir, gösteriyor. Terörle mücadelede kararlılığımız en güçlü şekilde bir şekilde devam ediyor ve terörle mücadelede çok büyük bir başarı var. Bu başarılar olmasaydı, terör örgütleri bu acizliklerini ortaya koyan yeni tür eylemlerini ortaya koymazlardı. Terörle mücadelede hem başarı var, hem kararlık var. Böyle zor zamanlarda esas olarak ülke, millet gerçek karakterlerini ortaya koyuyor. İşte burada Gaziantep'te, ülkemizle gerçekten terörle mücadelede muazzam bir birlik ve beraberlikle beraber kararlığını ortaya koyuyor. Nasıl milli mücadele döneminde askeri zaferimiz ekonomik başarı ile taçlandırıldıysa, bugün aynı şekilde bir taraftan terörle mücadele ederken bir taraftan da kalkınmamıza son surat devam ediyoruz ve Türkiye'yi batının en müreffeh ülkeler seviyesine getirmek için gerekeni yapıyoruz. Bugün Gaziantep ülkenin kalkınmasındaki en önemli motorlarının biridir. Yanı başımızdaki bütün felaketlere rağmen üretmeye, istihdam yaratmanın en güçle şekilde devam ettiği şehirlerden biridir. Ülkemiz yüksek gelirli ülkeler gurubuna muhakkak gidecektir."

Başbakan Yardımcısı Şimşek, konuşmasının ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraber Gazilik Madalyasını, bayrağa iğneledi.



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