Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep'te bayram namazı kıldı (4)

'TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜÇLENİYOR'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, beraberinde milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte Ak Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bakanlar Şimşek ve Gül, partililerle bayramlaştı, çocuklara oyuncak hediye etti. Burada konuşan Mehmet Şimşek, Türkiye’nin büyüme patikasına girdiğini ve bunun sonucu olarak da doların düşmeye başladığını belirterek, "Türkiye ekonomisi güçleniyor, geçen yılkı sıkıntıları tamamen geride bıraktı. İnşallah bu ivmeyi reformlarla güçlendirip, kalıcı hale getirme çabasındayız. İkinci olarak Amerikan Merkez Bankası'nın 2018 Eylül ayına kadar faiz artmayabilir beklentisi hakim olması, ekonomiye olumlu olarak yansıdı. Dolayısıyla küresel büyüme oranımız iyi, Türkiye güçlü olarak büyüyor, Türkiye’de siyasi istikrar var. Türkiye ekonomisi güçlendikçe, Türkiye’ye ve Türk lirasına olan güven artacaktır” diye konuştu.

Mehmet Şimşek ve Abdülhamit Gül, daha sonra Polisevi'nde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katıldı.

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