Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş : Kılıçdaroğlu, bugünkü söylediklerini anlamışsa vay ana muhalefetin haline"

ANKARA, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine Twitter'dan "Eğer sözlerimden Sayın Kılıçdaroğlu, bugünkü söylediklerini anlamışsa vay ana muhalefetin haline" şeklinde açıklama yaparak cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un "Referandumdan 'Evet' çıkarsa terörün sesi kesilir" açıklamasını "Bu, 'Şu anda terörü biz destekliyoruz'un itirafıdır. Eğer gerçekten olay böyleyse bugünkü terörün kaynağı bu hükümettir. Numan Kurtulmuş gibi birisinin kalkıp, bu itirafı 80 milyonun önünde yapmış olması son derece hazindir, son derece utanç vericidir" şeklinde değerlendirme yapması Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden cevap verdi. Kurtulmuş, ""Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki kendisi ne söylediklerimi okumuş ne de dinlemiştir. Bir muhaberin yorumunu katarak yönelttiği soruya sözlerimi çarpıtarak ve bağlamından kopararak cevap vermesi siyasi bir suiistimaldir. CHP liderinin 'olay böyleyse' sözünün arkasına saklanarak gündem oluşturma kaygısıyla ağzına geleni söylemesi en hafif tabiriyle basiretsizliktir. Eğer sözlerimden Sayın Kılıçdaroğlu, bugünkü söylediklerini anlamışsa vay ana muhalefetin haline" dedi.