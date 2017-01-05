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Başbakan Yardımcısı Kaynak: Yapılan hazırlığa baktığınızda çok büyük kıyım hedeflendiği anlaşılıyor

 Bahar DEMİREL / ANKARA, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili "Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen bombalara, silahlara, mühimmata bakıldığında...

Başbakan Yardımcısı Kaynak: Yapılan hazırlığa baktığınızda çok büyük kıyım hedeflendiği anlaşılıyor

 Bahar DEMİREL / ANKARA, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili "Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen bombalara, silahlara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. PKK'yı gösteriyor. DEAŞ'ı gösteriyor. Hangisini gösterirse göstersin. Bunlar ortak bir eylem beraberliği içindeler" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen ve 1 polis ile 1 adliye çalışanının şehit olduğu terör saldırısına ilişkin Ankara'da açıklamalarda bulundu. Terör saldırılarının, Türkiye'yi terörle mücadelesinden asla saptırmayacağını vurgulayan Kaynak, "Bugünkü hadise gösterdi ki polisimiz, gerçekten tedbirli. Gerçekten bunun eğitimini almış. "Adliyeye doğru girmek için zorlayan aracı, engellediler. Bir adliye çalışanımız ve bu engellemede en büyük pay sahibi olan polisimiz maalesef şehit oldu. Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen bombalara, silahlara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır. 2 kardeşimiz maalesef şehit olmuştur. Çok güvenli bir şehir olan İzmir'in huzuruna, Türkiye'nin huzuruna yönelik saldırı olmuştur. Asla terörle mücadeleden bunlar bizi saptırmayacaktır. Çok yakında göreceğiz. Bunların tamamının birer birer sonunun geldiğini göreceğiz" diye konuştu.

"ÜST AKIL HER BİRİNİ BİR BAŞKA YERDE DEVREYE SOKUYOR"

İzmir'deki saldırıyı gerçekleştiren örgüte ilişkin ise Başbakan Yardımcısı Kaynak, şu açıklamalarda bulundu: "PKK'yı gösteriyor. DEAŞ'ı gösteriyor. Hangisini gösterirse göstersin. Bunlar ortak bir eylem beraberliği içindeler. Cumhurbaşkanı'mızın da hep söylediği üst akıl, her birini bir başka yerde devreye sokuyor. Bunun hiçbiri Türkiye'nin ne terörle mücadelesinden taviz vermesini ne Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonundan taviz vermesini ne Irak'ta, Musul civarında, Başika'da kurduğumuz kamptan vazgeçmemizi engelleyemeyecektir"

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