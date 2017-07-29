Başbakan Yardımcısı Işık: Türkiye dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olacak (2)

BAKAN IŞIK'TAN HAVAALANI MÜJDESİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Şiran İlçesi'nde düzenlenen 8'inci Tomara Şelalesi Kültür ve Turizm Festivali'nin açılış törenin ardından Şiran Belediyesi Salonu'nda, muhtarlar, sivil topum kuruluşları ve köy dermeklerinin temsilcileriyle bir araya gelerek basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Kelkit İlçesi'ne geçen Işık, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ın ilçedeki evini ziyaret ederek, geçen hafta vefat eden annesi Nazife Yılmaz için taziyede bulundu.

Başbakan Yardımcısı Işık Köse İlçesi'ne giderek burada yöre sakinleriyle buluştu, sohbet etti. İlçe merkezinde bir kahvehanenin önünde kurulan masada vatandaşlarla birlikte oturan Işık, bölgenin ve Türkiye’nin daha da gelişmesini istediklerini söyledi. İlçede yapılaması planlan Salyazı Havaalanı'nın ihalesine başlanacağını duyuran Işık, "Allah’a hamdolsun çok önemli yatırımlar yaptık, büyük adımlar attık. Bundan 5, 10 sene önce 'Salyazı Havaalanı yapılacak.’ denseydi, ‘buraya havaalanı mı yapılır?' denirdi. Şimdi Sayın Başbakanımız, Yüksek Planlama Kurulu kararını imzaladı, yatırım programına da girdi. İnşallah yılbaşından önce de havaalanının ihalesi yapılacak bir aksilik olmazsa. Akıllı planlamayla sadece Köse’nin, Bayburt’un, Gümüşhane’nin kullanacağı değil, zaman zaman Erzincan’ın, Trabzon’un, hatta Erzurum’un bile kullanacağı havaalanı olur" dedi.

Konuşmasının ardından bir derneğin temsilcisi tarafından üzerinde, “Kahramanım vatan sana minnettardır” şehit Ömer Halisdemir’in tablosunu hediye etti.

Başbakan Yardımcısı Işık ziyaretlerin ardından İstanbul'a gitmek üzere karayoluyla Trabzon'a gitti.

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