Başbakan Yardımcısı Işık: PYD'nin terör örgütü olması için Avrupa'da eylem yapması mı gerekiyor?

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Avrupa Parlamentosu’nun kararıyla ilgili, "PYD'nin terör örgütü olması için illa Avrupa'da eylem yapması mı gerekiyor, illa birkaç Avrupalı'nın ölmesi mi gerekiyor" dedi.Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na yeniden seçilen Şemsettin Ceyhan ve yönetimini ziyaret etti. Işık yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye yönelik milli bir tehdide karşı Türkiye'nin harekete geçmesini birileri kabullenmeyecek. İstediğiniz kadar kabullenmeyin. Dün işte Avrupa Parlamentosu'nun kararı aslında Avrupa Birliği'nin gündemi iyi okuyamadığının ve bölgenin nereye doğru gittiğini iyi analiz edememesinin bir göstergesidir. Düşünün ki bir ülkenin sınırlarında o ülkeye karşı bir terör tehdidi var ve Türkiye bu kararın kaldırılması için harekete geçiyor. Avrupa, 'Bu harekatı durdur' diyor. Neden durdurayım? PYD'nin terör örgütü olması için illa Avrupa'da eylem yapması mı gerekiyor, illa birkaç Avrupalı'nın ölmesi mi gerekiyor sizin PYD'yi terör örgütü saymanız için. Bu kendi kafanızı kuma gömmekten başka bir şey ifade etmez. Eğer bugün benim istihbarat örgütüm var diyen bir ülke var ise PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu bilmemesi mümkün değil. Nitekim 2 ay kadar önce ABD istihbarat örgütü CIA, Amerikan Kongresi'ne gönderdiği raporda PYD'nin PKK'nın Suriye'deki milis gücü olduğunu resmen ifade etti" dedi.Avrupa Parlamentosu raporuna da değinen Başbakan Yardımcısı Işık, şöyle konuştu:"Biz o güne kadar hep söylüyorduk. Bunları biz söylediğimiz zaman ya kulak ardı ediyorlardı, ya da kulaklarının üzerine yatıyorlardı. Şimdi net olarak kendi istihbarat örgütleri ortaya koydu. Şimdi aynı noktada Avrupa'daki ülkelerin istihbarat örgütleri PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu söylemiyor mu? Söylüyor, ama işlerine gelmiyor. Bu terör örgütleri öyle yapılardır ki bugün size şirin görünmek için farklı bir tavır sergilerken, yarın tehdidi size savurabilir. Onların terör örgütü sayılması için direk tehdidi size mi çevirmesi gerekir? Avrupa'ya gelişmeleri okumakta zorlanıyor ki şu anda Avrupa'nın ciddi temel sıkıntısı dünyayı okumada zorlanmasıdır. Ve karar vermede ciddi şekilde zorlanıyorlar. Bunun da bölge ve dünya barışı açısından olumsuz etkileri oldu. Dün, bu açıdan verdikleri kararı Türkiye'nin kesinlikle kabullenmesi mümkün değildir. Bizim için yok hükmündedir. Ama üzücü olan bir tarafta terörle mücadele ediyoruz diye her konuşmanızda vurgu yapacaksınız, bir diğer yandan da Türkiye'nin en meşru terör örgütü ile mücadelesini bırakın desteklemeyi, köstek olacak açıklamalar yapacaksınız. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ama onlar isteseler de istemeseler de kendimize ve bölgenin istikrarına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak durumundayız. Şu anda da bunu yapıyoruz."

FOTOĞRAFLI