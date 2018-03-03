Başbakan Yardımcısı Işık: Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Zeytin Dalı Harekâtı'yla bölgede terörist yapının hakimiyet kurmasını engelleyecek adımın hiç tereddüt edilmeden atıldığını belirterek, "Şehit veriyoruz. Kolay değil, ateş düştüğü yeri yakıyor ama şehitlerimiz bizim ebedi varlığımızın teminatıdır. Allah gani gani rahmet eylesin hepsine. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye gücünü artırarak yoluna devam edecek" dedi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen Ak Parti Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'na katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye'nin ekonomide 2002 yılından bugüne kadar 4 kat büyüdüğünü belirterek, "236 milyar dolarlık milli gelir bugün 900 milyar dolar seviyesine geldi. Bir darbe teşebbüsünü geçirmiş, her şey ne olacak diye endişeyle bakılan bir dönemde dahi 2017'de 3'üncü çeyrekte yüzde 11.1, yılın tamamında yüzde 7 büyümeyi yakalamış bir Türkiye olarak yoluna devam ediyor. Ekonomide hangi göstergelere bakarsanız bakın Allah'a hamdolsun Türkiye dünyada kendisiyle rekabet eden ülkelere daha gıptayla baktıracak bir performansı ortaya koyuyor. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye ile ilgili felaket senaryosu yazanların her zaman olduğu gibi yine hayal kırıklığına uğradığını bir kez daha gördük. Türkiye ekonomisi sağlam bir şekilde yoluna devam ediyor" diye konuştu.

Türkiye'nin bölgedeki önemine değinen Işık, "Türkiye daha düne kadar dış politikada kendisine biçilen elbiseyi giymek zorunda olan bir ülkeydi. Kendisine verilen rolü oynamak zorunda olan bir ülkeydi. Bırakın küresel gelişmeleri, bölgesel gelişmelerde dahi Türkiye ne der diye kimsenin baktığı yoktu. Aksine Türkiye; ABD, Rusya, Birleşmiş Milletler'in üyesi ne der, bu ne der diye bakardı. Bugün Allah'a hamdolsun artık herkes Türkiye ne der, Recep Tayyip Erdoğan ne der; bu noktaya geldik. Artık bu bölgede Türkiye'ye rağmen bir yeni oldubitti yapılması mümkün değil" dedi.

Işık, Türkiye'nin gücünü artırarak yoluna devam edeceğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün artık Türkiye bölgedeki gelişmelere aman bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığıyla bakmıyor. Suriye'deki gelişmeler, önce Fırat Kalkanı Harekâtı'yla bölgemiz istikrarının tehdidi altına gelecek gelişmeleri ortadan kaldıracak harekatı yaptı. Şimdi de Zeytin Dalı Harekâtı'yla bölgede terörist yapının hakimiyet kurmasını engelleyecek adımı hiç tereddüt etmeden adımı attı. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye bölgenin huzurunu, istikrarını da kendi milli çıkarlarını hesap ederek, gerektiğinde gereken adımları atma kudretine ve kabiliyetine sahip bir ülkedir. Bunu Zeytin Dalı Harekâtı'yla herkes görmüş oldu. Şehit veriyoruz. Dün 8 şehidimiz vardı. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Ben de Kastamonu'daki şehidimizin uğurlama törenine katıldım. Bütün şehit ailelerimize şahsım, hükümetimiz ve milletimiz adına başsağlığı diliyorum. Kolay değil, ateş düştüğü yeri yakıyor ama şehitlerimiz bizim ebedi varlığımızın teminatıdır. Allah gani gani rahmet eylesin hepsine. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye gücünü artırarak yoluna devam edecek."

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise Afrin'de şehit olan Astsubay Ömer Bilal Akpınar'ın Karabük'te yaşayan ailesine yaptığı ziyaretten bahsederek, "Bu vatan için, bu bayrak ve millet için canını feda edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimiz var ama başka olay da yaşıyoruz. Ben dün Karabük'teydim. Şehidimizin evine gittim. Babası İsmail ve annesi Ülkü Hanım'a taziyeye gittik. Halimizden utandığımızı ifade etmek isterim. Onların metaneti, onların bu ülke için fedakârlıklarını ortaya koyduklarını görünce bizim ne kadar büyük bir devlet, ne kadar büyük millet olduğumuzu ortaya koyan bir tablo vardı. Dolayısıyla 50 bin kişinin kaldırdığı cenazenin millet olarak da ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koydular" dedi.



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