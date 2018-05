Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Bunların gözünü kan bürümüş

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, "Bir FETÖ'cü de kalkmış ne yazmış biliyor musunuz sosyal medyadan; 'Acaba PKK niye terörist saldırılar düzenlemiyor? Bunun bana bir açıklamasını yapabilir misiniz?' diyor. Bunlar deli, deli. Bu kadar açık ve net. Bunların gözünü kan bürümüş" dedi.Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl ve İlçe teşkilatları ile beraber seçim çalışmaları kapsamında Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde açılış ve temel atma törenlerine katılıp, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Çavuşoğlu ilk programı olan Büyükorhan Entegre Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin seçim beyannamelerini eleştirdi. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, "Öbür taraftaki beyannamelere, vaatlere bakıyorsunuz, içi boş. Ne vadediyorlar? Sizin 16 Nisan'da oylarınızla kabul ettiğiniz hükümet etme modeli değişikliğinin yeniden geriye getirilmesini vadediyorlar. Türkiye'de ne zamandan beri geriye gitmek için proje koyanları bu millet seçti de sizi seçsin be kardeşim? İleriyi göstereceksiniz. Bu millete ilerinin hedeflerini koyacaksınız. Tam da sizin retoriğinizle ifade ediyorum, yıllarca bu milletin evlatlarına, muhafazakar ve dindar evlatlarına yakıştırdığınız o kavramla size ifade ediyorum; siz gericisiniz. Çünkü geriyi, geçmişi gösteriyorsunuz milletimize. Bakınız birisi çıkıp diyor ki, 'Ben müzeleri öğrencilerimize bedava yapacağım. Be kardeşim aç, oku. Okumuyorsan bir de müzeye git, gör. Bedava mı, ücretli mi? Bu zaten bedava. Neyi vadediyorsun? İçi boş. Bunların lideri de bundan birkaç sene önce Sakarya'da miting yaptığı alanın altına otopark yapacağını söylemişti. Halbuki o mitinge gelen insanların arabalarını o alttaki otoparka park ettiğini görememişti. Böyle bir anlayış olabilir mi?" dedi.'ERDOĞAN GİTSİN, MİLLET MAHVOLSUN'Konuşmasının devamında "Şeytan üçgeni yine kuruldu" diyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Seçimlere gidiyoruz yine bütün benzemezler bir araya geldi, şeytan üçgeni yine kuruldu. Bir tarafta bakıyorsunuz bunların yurt içindeki destekçileri öbür tarafta bakıyorsunuz yurt dışındaki destekçileri ve terör. Fransa'da bir dergi aynen referandumdan önce olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını derginin kapağına yerleştirmiş üzerine de 'Diktatör' yazmış, bunları da billboardlarda yayınlıyor. Ya ne zamandan beri siyaset mühendisliğine kandı ki bu millet, sizlerin ta Fransa'dan, Paris'ten yaptığınız siyaset mühendisliklerine boyun eğsin be kardeşim. Aynı söylem. Birisi orada ne diyorsa diğeri de burada böyle söylüyor. Bir FETÖ'cü de kalkmış ne yazmış biliyor musunuz sosyal medyadan; 'Acaba PKK niye terörist saldırılar düzenlemiyor? Bunun bana bir açıklamasını yapabilir misiniz?' diyor. Bunlar deli, deli. Bu kadar açık ve net. Bunların gözünü kan bürümüş. Recep Tayyip Erdoğan gitsin, millet mahvolsun, ülke yansın, kavrulsun da ne olursa olsun noktasına savrulmuş olan bu güruh, bu ülke için bir tek şey veremez ve veremeyecek."

