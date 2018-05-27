Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flaşş haber... Kilise ve Manastırlar Süryanilere devredildi
Kilise ve Manastırlar Süryanilere devredildi
CHP ve İYİ Parti 'de şoke eden istifa
CHP ve İYİ Parti 'de...
CHP İzmir milletvekili aday listesinde sıralama değişti
CHP İzmir milletvekili aday listesinde...
AK Parti listesine giremeyen ünlüler kim?
AK Parti listesine giremeyen ünlüler...

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Bunlar milleti tanımıyorlar

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 27.Dönem Milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı. Etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim rakiplerine "Bunlar millete yabancı, bunlar milleti tanımıyorlar"...

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Bunlar milleti tanımıyorlar

 AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 27.Dönem Milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı. Etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim rakiplerine "Bunlar millete yabancı, bunlar milleti tanımıyorlar" dedi.

Merinos AKKM Fuaye Alanında gerçekleştirilen aday tanıtımı ve iftar programı teşkilat mensuplarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından da yoğun katılım oldu. Her milletvekili adayının kendini tanıttığı programda iftar öncesinde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, rakiplerin ortaya yeni bir proje koymadıklarını söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Geriye hareket etmek gibi bir püryanları olduğunu görüyoruz. Bu yanlıştır çünkü Türkiye artık geriye gidemez. Türkiye ileriye gitmek zorundadır. Biz Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. 81 milyonun yaş ortalaması 30 olan Türkiye'de hedefimiz gelecek nesillerine güzel bir Türkiye bırakmaktır. Türkiye'yi hak ettiği 3. Dünya ülkeleri arasına, bütün ülkeler arasında ilk 10 ekonomiye sokmak hedefimiz olmalıdır. Cumhurbaşkanı adaylarını görüyorsunuz, milletvekillerini görüyorsunuz. Önce ortak bir aday ortaya çıkarmaya çalıştılar allem ettiler, kallem ettiler ama başarı sağlayamadılar. Ne için bunun peşinden koştular? Biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan karşısında kendileri mertçe ortaya çıkarak kazanma imkanına sahip değiller. Milletin hafızasında onların yeri olumsuz. Onun için nasıl bir araya gelebiliriz de Recep Tayyip Erdoğan'ı devletin yönetiminden uzaklaştırırız dediler ancak başaramadılar. Sahada dolaşırken Türkiye Büyük Millet Meclisi itibarsızlaştırılacak, meclisin ve milletvekillerinin fonksiyonu kalmayacak diyerek milletimizin aklıyla alay etmeye kalktılar. Ancak bugün geldiğimiz noktada hesap ettikleri yine tuzak, yine oyun. Türkiye'nin geleceği için bir proje yok."
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sağlamak için daha çok çalışımlması gerektiğini de belirterek, "Hem Bursa'yı büyütmeli, hem Türkiye'yi büyütmeliyiz. 16 yıllık iktidarımızın son 10 yılında dünyada yapılan en büyük 10 projenin beşini gerçekleştirdik. Bu büyük projelerden bir tanesinde Kanal İstanbul projesidir. Ama gelgelelim bugün cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkan zatların bırak bu projeleri bir adım öteye götürmek için çabalamalarını, bu projeyi durdurmaktan bahsediyorlar. Bunlar millete yabancı, bunlar milleti tanımıyorlar. Türkiye'yi o eski, kötü, milletin ensesinde vurularak lokması alınan günlerde sanıyorlar ama artık öyle bir Türkiye yok artık. 24 Haziran'da Türkiye şaha kalkıyor" diye konuştu.

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325