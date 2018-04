Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Avrupa'nın, batının eksikliğini hissetiği şey liderdir

Uğur AYDIN- Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), () - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Avrupa'nın lider eksikliği hissettiğini belirterek, "Bugün Avrupa'nın batının eksikliğini hissettiği şey liderdir. Lider eksikliği vardır. Bakınız Fransa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, İspanya'ya teknokratlar yönetiyor. Lider yok. Dünyada sağdan say bir, soldan say iki. Dünyada 1'nci sırada Recep Tayyip Erdoğan var. Onun yanına biraz da Putin'i katabilirsiniz" dedi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen 3'ncü Geleneksel Rumeli Balkan Buluşması'na Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye'de bulunan Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesi için de Türkiye'nin birlik ve beraberliğini en üst seviyeye taşıması lazım. Dayanışma ruhunu arttırması lazım. Birbirimizle didişmek yerine, birbirimizin gözünün üstünde kaşın var demek yerine, birbirimize daha fazla sarılarak bu bölgede bölgesel bir güç haline geldik. Allah'ın izniyle bu gücümüzü daha da arttıracak ve küresel bir rol almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Çavuşoğlu, terör örgütlerinin taşeron olarak kullanıldığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'DEDELERİNİ BİZ 100 YIL ÖNCE DENİZE DÖKTÜK'

"Var mı başka konuşan? Var mı mazlumun mağdurun yanında olmaya çalışan? Türkiye kıt kaynaklarıyla diğer ülkelere nazaran yalnız, OECD verilerine göre Türkiye dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi ama son iki yıldır dünyada milli gelirine oranla en cömert ülke Türkiye. Nerede o bizden önceki büyük ekonomiler, nerede o kelli felli devletler, nerede o temel hak ve özgürlükler üzerinden Türkiye'ye parmak sallayanlar? Yok kardeşim, yok. Çünkü dert başka. Dert ne biliyor musunuz, bunların dedelerini biz 100 yıl önce denize döktük, halen onun öcünü almak için canhıraş bir mücadele veriyorlar ama kendileri de karşımıza çıkmaya cesaret göstermedikleri için terör örgütleri marifetiyle taşeron kullanıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Anadolu coğrafyası bize vatan kalmaya devam edecek ve bu coğrafyadan bu milleti sürgüne yollayamayacaklar."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Avrupa'nın ve batının lider eksikliği hissettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün Avrupa'nın Batı'nın eksikliğini hissettiği şey liderdir. Lider eksikliği vardır. Bakınız Fransa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, İspanya'ya teknokratlar yönetiyor. Lider yok. Dünyada sağdan say bir, soldan say iki. Dünyada 1'nci sırada Recep Tayyip Erdoğan var. Onun yanına biraz da Putin'i katabilirsiniz. Başka lider yok. Milletimiz bunun fırsatını çok iyi değerlendirmek suretiyle hız kazandığı büyümesinde, gelişmesinde bundan sonraki süreçte de yelkenler fora diyerek gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak zorundayız bizler. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye güçlü olduğu takdirde Gök Oğuzlar da güçlü olur, biz biliyoruz ki Sudan'lılar da güçlü, Filistinliler de güçlü, Gazzeliler de güçlü, Suriyeliler de güçlü."

