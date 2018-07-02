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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 24 Haziran'da milletimiz kazandı

24 HAZİRAN seçimlerinde AK Parti’den seçilen 11 Bursa milletvekilinden 10'u bugün mazbatalarını aldı. Mazbata töreninden sonra konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "24 Haziran'da milletimiz kazanmıştır. Millet düşmanı kim...

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 24 Haziran'da milletimiz kazandı
24 HAZİRAN seçimlerinde AK Parti’den seçilen 11 Bursa milletvekilinden 10'u bugün mazbatalarını aldı. Mazbata töreninden sonra konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "24 Haziran'da milletimiz kazanmıştır. Millet düşmanı kim varsa, terör örgütleri, Türkiye'nin üzerinde gözü olan nefret odakları, onlar  kaybetmiştir" dedi.
Bursa Adliye Sarayı’nda düzenlenen mazbata törenine Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Başsavcı Vekilleri Mesut Turan ve Özcan Özsaroğlu, AK Parti Bursa İl Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve partililer katıldı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na mazbatasını Bursa İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir verdi. Daha sonra Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Muhammet Müfit Aydın ve Atilla Ödünç mazbatalarını aldı. Efkan Ala ise mazbata töreninde yer almadı.
Mazbatasını aldıktan sonra Bursa Adliye Sarayı önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’da 24 Haziran seçimlerine katılma oranın yüksek olduğunu belirterek, "Bursa için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Türkiye’de 24 Haziran itibariyle bir seçim gerçekleşti. Bu seçimde milletimiz kazanmıştır. Millet düşmanı kim varsa, terör örgütleri, Türkiye’nin üzerinde gözü olan nefret odakları, onlar kaybetmiştir. Bursa’da yüzde 90'a varan katılım oldu. Seçimlerin büyük bir olgunlukla gerçekleşmesi çok önemlidir. Bursa, Türkiye’nin minyatürüdür. Bursa’da ortaya çıkan netice hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte AK Parti olarak yürütme organının başı cumhurbaşkanımızın önderliğinde, TBMM’de, milletvekilleri olarak Bursamızı her bakımdan örnek şehir haline nasıl getirebilirizin çalışmasını gerçekleştireceğiz."

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