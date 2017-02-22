Başbakan Binali Yıldırım, Aliyeva'yı tebrik etti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Mehriban Aliyeva'ya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevine atanmasına ilişkin tebrik mesajı gönderdi.
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Mehriban Aliyeva'ya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevine atanmasına ilişkin tebrik mesajı gönderdi.
22 Şubat 2017 Çarşamba 23:33
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Mehriban Aliyeva'ya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevine atanmasına ilişkin tebrik mesajı gönderdi.
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