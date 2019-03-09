Başakşehirli kadınlar kendi günlerinde hünerlerini sergiledi

İSTANBUL, () -Başakşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) kursunda eğitim alan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadın Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergiledi.

Başakşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) kursunda eğitim alan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadın Günü nedeniyle Emin Saraç Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergiledi.

BAKMER’de halk oyunlarından ebru sanatına, giyim üretim teknolojisinden diksiyona kadar 20 farklı dalda eğitim alan kadınlar, hünerlerini sergiledi. Ebru ve giyim üretim teknolojisi alanında el emeği üretilen ürünler, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Özel koleksiyon olarak hazırlanan kıyafetler vatandaşlardan tam not aldı. Sahne gösterileriyle devam eden programda BAKMER Folklor Ekibi sahne alarak, katılımcıları eğlendirdi. Gösteriler vatandaşlardan büyük alkış aldı.

“KADINLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Etkinlikte konuşan Başakşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu, kadınlar hakkındaki düşüncesini, annesine, eşine ve kızına olan sevgiyle anlattı. Kartoğlu, “Burada kadınlarımızın ürettiği ürünleri göreceğiz aynı zamanda programı gezeceğiz onları dinleyeceğiz. Kadınlarımızın üretimi olması ve amatör ürünler olması bizleri heyecanlandırıyor. Kadınlarımızı tebrik ediyorum, yaptıkları ürünler çok güzel. Kadınlarımızın üretimine her zaman destek veriyoruz bundan sonra da onların yanına olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR KADIN AKTİVİTE MERKEZİ

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER); Başakşehirli kadınları sağlıklı yaşama yönlendirmek, teşvik etmek, bilinçlendirmek ve kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunabilecekleri yaşam alanı oluşturmak amacıyla Başakşehir Belediyesi tarafından kuruldu. Bu sosyal merkezde, Başakşehirlikadınlar spordan sağlığa, sosyal faaliyetlerden sportif aktivitelere onlarca aktiviteden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.BAKMER'de düzenli olarak sağlıklı yaşam seminerleri, pilates, zumba ve yogalates dersleri, sabah yürüyüşleri, kitap okuma günleri ve ücretsiz sağlık taraması yapılıyor.