Baş: Dolar 10 lira olsa kim şaşırır?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ekonomi gündemini değerlendirdi. Faiz artışı, Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi ve dolardaki yükselişe değinen Hüseyin Baş, "Türkiye'nin bugün itibariyle tek çıkışı Milli Ekonomi Modeli ile bir ekonomik reform paketi içine girmesidir." dedi ve şu ifadeleri kullandı; "Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirerek, faizleri yükselterek hiçbir şey yapamazlar. Nitekim bugün değişen Merkez Bankası Başkanı sayın Kavcıoğlu'nun sayın Naci Ağbal'dan farklı yapacak hiç bir şeyi yok. O da ilk Para Kurulu toplantısında muhtemelen faiz artıracak. Bugün dolar, Londra piyasaları açıldıktan sonra 8.45'ten 7.70'lere geldi çünkü el altından faiz artırıldı."



"Vatandaşın derdi Merkez Bankası Başkanı değil"



"Şu anda doların önü çok açık. Dolar yarın sabah uyandığımızda 10 lira olsa kim şaşırır." diyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Türkiye'nin geldiği durum bu. 20 ayda 4 kez Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Neye göre bunu değişiyoruz? Niye Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmeye ihtiyaç duyuyoruz? Halkın bu tip problemleri mi var? Vatandaş evine ekmek götüremiyor. İşsizlik sebebiyle intiharları görüyoruz. Anadolu'ya gittiğiniz zaman insanlar çok kötü pozisyonda, İstanbul'u geziyorsunuz insanlar çok kötü pozisyonda, esnaf kan ağlıyor. Vatandaş, 'bize imkan sağlayın, para verin' diyor. Şimdi bir vatandaş olarak soruyorum; bizim kendi elimizle seçtiğimiz iktidarın ne yapması lazım, bizim taleplerimizi yerine getirmesi lazım. Peki bugün ne oluyor? Sanki böyle talepler hiç olmamış gibi kendi dünyalarında, kendi siyasetlerini yapıyorlar. Niçin yapıyorlar? Kendi koltukları için. Böyle ülke yönetilemez." ifadelerini kullandı.



"Milli Ekonomi Modeli bir kanundur"



Açıklamasında, "Bugünün ekonomisinde Milli Ekonomi Modeli artık bir kanundur. Bu Prof. Dr. Haydar Baş'ın yazdığı bir kanundur." diyen Hüseyin Baş; ""Bu Rusya'da uygulanıyor, Çin'de uygulanıyor, Güney Afrika'da uygulanıyor, Brezilya'da uygulanıyor. Biz bunlara genel olarak BRICS ülkeleri diyoruz. Milli Ekonomi Modeli'ni uygulayan ülkelerin ekonomileri ortada. Bugün Çin dünyanın en büyük ekonomisi haline geldi. Bu bizim söylemimiz değil. Bugün ABD'nin gayri safi milli hasılası 19 trilyon dolar, Çin'in ki 21 trilyon dolar. Hiçbir faiz lobisi, hiçbir sözüm ona Londra tefecisi Çin ekonomisine bu tip müdahaleler yapamıyor. Peki sadece BRICS ülkeleri mi bunu uyguluyor, hayır! " şeklinde konuştu.



"AB, Haydar Baş'ın modeli ile kurtuldu"



Milli Ekonomi Modeli'ni Arupa Birliği ülkelerinin de uyguladığını belirten BTP lideri, "2012 yılında başlayan Avrupa Merkez Bankası'nın niceliksel genişleme yani parasal genişleme hamlesi ile Avrupa Birliği o büyük krizden çıkmıştır. Hatta şu anda İtalya Başbakanı olan Mario Draghi bu süreci başlattığında, Milli Ekonomi Modeli kongresi vardı. Bu kongreye katılan bir Alman profesör, 'Şu anda AB Merkez Bankası parasal genişleme yapıyor ve bunu Milli Ekonomi Modeli'ndeki senyoraj hakkında esinlenerek yapıyor ama sonuç alamıyorlar, çünkü bir farkı var. Haydar Hoca’nın ortaya koyduğu sistemde para vatandaşa veriliyor, halka indiriliyor' demişti. Peki AB Merkez Bankası ilk başta ne yaptı? Parayı bankalara verdi. Yunanistan'ı kurtarmak için Yunanistan Merkez Bankası'na verdi, halkın bu durumdan hiç bir karı olmadı. Dolayısıyla AB bu sürece ilk başladığında 2-3 yıl boyunca bir sonuç alamadı. Daha sonra parayı vatandaşına direk vermeye başlayınca ekonominin çarkları dönmeye başladı." dedi.



İstanbul sözleşmesi eleştirisi, madem ahlaksızlıktı neden imzaladın?



Son günlerin en hararetli tartışma konularından biri olan İstanbul Sözleşmesinden imzanın çekilmesini de değerlendiren Hüseyin Baş şunları söyledi, "Bu sözleşmeyi kim imzaladı, ben mi imzaladım? 2011 yılında mevcut iktidar davullarla, zurnalarla imzaladı. Sözleşmeyi Türkiye hazırladı, ilk imza atan ülke Türkiye, İstanbul'da yapıldı. Madem bu kadar ahlaksızlıktı neden imza attın? Konuya buradan yaklaşmak lazım. İstediğimiz kadar eleştirelim hiçbir sonuç alamayacağız. Zifiri bir karanlığa girdik, bu karanlıktan çıkmanın tek yolu milletin doğru iradeyi ortaya koymasıdır. Biz buna hazırız. Elimizde de çok çok güçlü bir argüman olan Milli Ekonomi Modeli var. Tekrar ediyorum gün itibariyla kanun olmuş bir model var elimizde. Bunu kullanalım ve Türkiye'yi ayağa kaldıralım"