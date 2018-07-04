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Barzani: Irak topraklarından Türkiye ve İran'a saldırı düzenlenmesine karşıyız

DİYARBAKIR, ()- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Kürt bölgesi topraklarından gerek İran ve gerekse Türkiye'ye saldırılar düzenlemesine karşı olduklarını belirterek, "İran muhalif grupları ve PKK'dan defalarca...

Barzani: Irak topraklarından Türkiye ve İran'a saldırı düzenlenmesine karşıyız

DİYARBAKIR, ()- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Kürt bölgesi topraklarından gerek İran ve gerekse Türkiye'ye saldırılar düzenlemesine karşı olduklarını belirterek, "İran muhalif grupları ve PKK'dan defalarca Kürdistan Bölgesi'nin topraklarından saldırı düzenlememesini talep ettik" dedi.
Erbil kentinde Bakanlar kurulu toplantısından sonra basın toplantısı düzenleyen IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, açıklamalarda bulundu. Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon göreşmesinde, Kürt bölgesel yönetimi ile Ankara arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi üzerinde durduklarını ifade ederek, "Bu telefon görüşmesi, Türkiye'deki seçimlerden sonra kutlamada bulunmak ile ilgiliydi. Ankara’daki yetkililerle daha yakından görüşmeler gerçekleştirmek üzere, ilk fırsatta Türkiye’yi ziyaret edebilirim" dedi.
Neçirvan Barzani, Kerkük’te üretilen mevcut petrolün petrol boru hattı üzerinden Ceyhan Limanı’na ihraç edilmesi konusunda her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Barzani, petrolün Ceyhan Limanı’na taşınması konusunda ise Bağdat’tan henüz yanıt almadıklarını söyledi.
Gerek Türkiye, gerekse başkası tarafından Irak'ta yapılan operasyonlarda, sivil halkın yaşamını yitirmesinden endişe duyduklarını belirterek, "PKK, Kürdistan bölgesinin büyük bir bölümünü işgal ederek, buradan Türkiye’ye saldırılar düzenliyor. Biz buna karşıyız. Kürdistan bölgesi topraklarından gerek İran, gerekse Türkiye’ye saldırılmasına karşıyız. İran muhalif grupları ve PKK’dan, defalarca Kürdistan bölgesinin topraklarından bu iki ülkeye saldırı düzenlememesini talep ettik" dedi. 
Barzani, Türkiye'nin bölgede operasyon düzenlemesinin nedeninin de bu saldırılardan kaynaklandığını belirterek, "Yapılanlar tek taraflı değil, halkın bunu bilmesi lazım" diye konuştu.

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