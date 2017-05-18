Barış Yarkadaş: 9 aylık bebeği annesinden ayırıp hastaneye götürmek hangi vicdana sığar?

ANKARA, () - CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Cezaevinde yaşamak zorunda kalan Miraz bebeği hastaneye götürürken annesinden ayırdılar. Miraz, Kadir Topbaş'ın torunu olsaydı, başına bunlar gelmezdi" dedi.

Annesi tutuklu olduğu için cezaevinde yaşamak zorunda kalan Miraz bebeğin çilesi bitmiyor. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Miraz adlı bebeğin birkaç gündür hasta olduğunu, hastalığı sırasında yaşadıklarının 'vicdanları kanattığı'nı söyledi. Yarkadaş, "Bebek kusmaya başlayınca annesi görevlilere haber veriyor. Bunun üzerine ambulans çağrılıyor. Ancak görevliler bebeği hastaneye götürürken, annesinin onlarla gelmesine izin vermiyor. Bu nasıl bir vicdansızlıktır?" tepkisini gösterdi.

'BUNU YAPMAYA HAKKINIZ YOK'

Dokuz aylık bir bebeğin, tanımadığı kişilerle ambulansa bindirilerek hastaneye götürülmesinin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini belirten Yarkadaş, "Bunu yapmaya hakkınız yok.... O çocuğun hangi ruh halini yaşadığını tahmin etmek dahi istemiyorum" dedi.

Gebze Cezaevi'nde yaşamak zorunda kalan Miraz bebeğin, hastaneden birkaç saat sonra geri getirildiğini belirten Yarkadaş, "Nasıl bir tedavi uyguladılar? Dokuz aylık bebek kendisini ifade bile edemez. Doktor hangi teşhisi neye dayanarak koydu?" şeklinde konuştu.

'ANNESİ NEDEN GÖTÜRÜLMEDİ?"

Bebeğin annesinin tedavi sırasında hastanede mutlaka olması gerektiğini belirten Yarkadaş, şöyle konuştu: "Öğrendiğime göre, Gebze'deki devlet hastanesinde çocuğa serum takılmış. Ne annesine ne de babasına hastalığa ilişkin herhangi bir bilgi verilmemiş. Bebeğin iyileşmesi için hangi ilaçlar kullanılacak? Neye dikkat edilecek? Bunlara ilişkin hiçbir bilgi yok. Ağır bir insan hakkı ihlali yaşanıyor; yaşam hakkı gasp ediliyor. Dokuz aylık bir bebekten adeta intikam alınıyor. Bunları anlatırken bile vicdanımız isyan ediyor."

Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti: "AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ sanığı damadı Ömer Kavurmacı, yasalara aykırı bir biçimde özel hastane raporuyla tahliye ediliyor. Dokuz aylık bir bebek ise ağır koşullar altında yaşamaya mahkum ediliyor. El üstünde tutulması ve incitilmemesi gereken bir bebeğe karşı hoyratça davranılıyor. Buna da 'AKP Tipi Adalet' deniliyor! Adaletiniz batsın! Miraz bebeğin haklarının korunması için, Kadir Topbaş'ın torunu olması mı gerekiyor? Miraz bebek, Topbaş'ın torunu olsaydı, bunların hiçbirini yaşamazdı. O zaman adli makamlar tüm sorunları çabucak ortadan kaldırırdı."

'MAHKEMELER ÇALIŞMIYOR'

Miraz bebeğin yaşadıklarının bunlarla sınırlı olmadığını belirten Yarkadaş, "Mahkemeler, aylardır vasi tayin etmediği için ailesi yapılanlar karşısında suç duyurusunda bile bulunamıyor. Adli mekanizma tamamen çökmüş ve iş yapamaz bir hale gelmiş" dedi.

'CUMHURİYETÇİLERİN RAPORLARI İŞLEME KONULMUYOR'

Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, cezaevlerinde 1041 hasta tutuklunun tahliye için rapor sunduğunu ancak buna rağmen hiçbirinin serbest bırakılmadığını belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adli mekanizma, Miraz bebeğe gelince işlemiyor... Ancak aynı mekanizma, AKP'li Kavurmacı'yı alel acele serbest bırakabiliyor. Sadece Miraz bebek değil; tam 201 gündür Silivri Cezaevi'nde hukuksuzca tutulan Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının dördü de hasta olduklarına dair rapor sundular. Kavurmacı'ya işleyen adalet, sıra Cumhuriyet çalışanlarına ve sıradan yurttaşlara gelince ne hikmetse duruyor!"

Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti: "Topbaş'ın damadı yasalara aykırı bir biçimde özel hastane raporuyla tahliye edilirken, 201 gündür tutuklu olan Cumhuriyet çalışanlarının serbest kalması için devlet hastanesinin hasta olduklarına dair raporu bile yetmiyor. Miraz bebek de Cumhuriyetçiler de AKP'ye yakın olmamanın bedelini ödüyor."

APAR TOPAR VERİLEN RAPOR

Yarkadaş, birkaç gün önce gündeme getirdiği Wernice Korsakoff hastası tutuklu Bülent Özdemir'e ilişkin yeni bilgileri de paylaştı. Yarkadaş, "Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ndeki Bülent Özdemir'in durumunu kamuoyuna duyurduktan sonra apar topar hastaneye götürüp 'Sağlamdır' raporu vermişler. Oysa ki; Özdemir ağrılarından dolayı uyuyamadığını anlatıyor ailesine... O raporu kim neye dayanarak verdi; anlaşılır gibi değil" dedi.

CHP'li vekil, Bülent Özdemir'in ağrılarını dindirmek için gerekli ilaçları temin edemediğine ilişkin şikayetleri ailesine aktardığını da dile getirdi.

BAKAN BOZDAĞ'A DA ANLATACAK

Miraz bebek, Bülent Özdemir ve Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının yaşadıklarını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a ileteceğini ve konuyu Meclis gündemine taşıdığını belirten Yarkadaş, "Adalet herkes için işlemeli... Adalet mekanizması birilerini kayırma üzerine kuruluyorsa, o ülkenin çökmesi kaçınılmazdır' ifadesini kullandı. Yarkadaş, Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinden insan hakları ihlallerine ilişkin şikayetler geldiğini de sözlerine ekledi.