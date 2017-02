Baluken: Anayasa değişikliği paketine 'hayır' demek bizim hakkımız

HDP'li İdris Baluken referandumda anayasa değişikliği teklifine 'hayır' oyu vereceklerini yineleyerek "Oy ve söz hakkı gasbedilmiş, ilk andan itibaren o sürecin dışına atılmış bir partinin mensupları olarak bu anayasa değişiklik paketine en güçlü şekilde 'hayır' demek bizim hakkımızdır. Halkımız bu referandumdaki oylamanın ne anlama geleceğini çok iyi biliyor." dedi.

HDP'nin bu haftaki grup toplantısında HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken konuştu. Tahliyesinin ardından ilk kez kürsüye çıkan İdris Baluken, Meclis çatısı altında bulunması gerekenlerin cezaevi çatısı altında tutulduğunu kaydederek "Seçilmiş bir milletvekili olarak gözaltına alınan bütün arkadaşlarımızla birlikte bizlere ranger pikaplar reva görüldü. Rotası belirsiz helikopterler, nereye gideceği bile belli olmayan, adeta milletvekillerini, siyasetçileri kaçıracak şekilde havalanmış olan uçaklar ve kar maskeleri ile elinde silahlar bulunan güvenlik güçleri bize reva görüldü. Cezaevlerindeki tecrit koğuşları bile önceden hazırlanmıştı. Bekletileceğimiz soğuk ve karanlık nezarethanelerin hemen yan taraflarında IŞİD mensupları hazır bulundurulmuşlardı. Cezaevinde gideceğimiz koğuşların hazırlanmış olması bile bu sürecin hukuksal açıdan nereye tekabul ettiğini çok iyi gösteriyor." diye konuştu.

İdris Baluken, Anayasa Mahkemesinden halen tutuklu milletvekillerine ilişkin bir kararn halen çıkmadığını anımsattı. İdris Baluken, anayasa değişikliği teklfine referundumda hayır diyeceklerini yineleyerek şöyle konuştu:

"Bizim derdimiz, hukukun ya da siyasetin, inisiyatif alamadığı, irade koyamadığı noktada hukuk devletinin korunmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesinin tarihsel görev ve sorumluluğunu bir an önce yerine getirmesiyle ilgili karşı karşıya kaldığı bu tarihsel sorumluluktur. Anayasa Mahkemesinin bu tarihsel sorumluluktan kaçmaması gerekiyor. Aksi taktirde hukuk devletinin bütün normları tamamen tüketilmiş olur. Anayasa Mahkemesinin bir an önce, milletvekilliği görevini yaparken tutuklanmış olan arkadaşlarımızla ilgili bu süreci mutlaka gündemine alması gerekiyor. Mevcut tutumumuz bile halen bulanıklaştırılmaya çalışılıyor. Oy ve söz hakkı gasbedilmiş, ilk andan itibaren o sürecin dışına atılmış bir partinin mensupları olarak bu anayasa değişiklik paketine en güçlü şekilde 'hayır' demek bizim hakkımızdır. Halkımız bu referandumdaki oylamanın ne anlama geleceğini çok iyi biliyor. Kimse merak etmesin. Bu referandumda sandığa atılacak her bir oy bizim açımızdan sokağa çıkma yasaklarını, o kent çevrelerindeki insan geçirmez ablukaları, kentleri yakıp yıkan uygulamaların bir oylaması olacaktır. Böylesi bir oylamada HDP seçmeninin tavırsız kalmasını kim bekleyebilir. Bu kafa karışıklığı için soru işaretlerini ortaya atmak isteyenler hiç mi bunları düşünmüyorlar? Biz kendi gücümüzü çok iyi biliyoruz. Referandum sürecinde bizimle en aykırı düşünen insanlarla aynı ortak hedef doğrultusunda, bu ülkenin demokratik geleceği konusunda tavır belirleme noktasında da en küçük bir rahatsızlığa falan da sahip değiliz. Biz ortak vatan perspektifiyle bu ülkenin, cumhuriyetin demokratikleşmesi ekseninde bize en aykırı düşünen insanlarla da kardeşçe yaşamak istiyoruz."