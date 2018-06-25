Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

Balıkesir'de 9 milletvekilinden 5'ini AK Parti, 3'ünü CHP, 1'ini de İYİ Parti çıkardı

BALIKESİR’de resmi olmayan seçim sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. Balıkesir’de 3 bin 219 sandıkta kayıtlı olan 945 bin 92 seçmenden 858 bin 5’i sandık başına gitti. Yüzde 99.97’si açılan...

Balıkesir'de 9 milletvekilinden 5'ini AK Parti, 3'ünü CHP, 1'ini de İYİ Parti çıkardı
BALIKESİR’de resmi olmayan seçim sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı.
Balıkesir’de 3 bin 219 sandıkta kayıtlı olan 945 bin 92 seçmenden 858 bin 5’i sandık başına gitti. Yüzde 99.97’si açılan sandık sonuçlarına göre Balıkesir’de meclise gidecek olan 9 milletvekilinden 5’i AK Parti, 3’ü CHP, 1’i ise İYİ Parti’den oluşuyor. Balıkesir’deki oyların yaklaşık yüzde 40.38’ini alan AK Parti’den sıralamaya göre eski il başkanlarından Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir milletvekili olmaya hak kazandı. Oyların yaklaşık yüzde 22.71’ini alan CHP’de ise Ahmet Akın, Fikret Şahin ve Ensar Aytekin meclise gitmeye hak kazanan milletvekilleri oldu. Seçimlerde yaklaşık yüzde 14.93 oy alan İYİ Parti’de ise mevcut milletvekili olan İsmail Ok yeniden seçildi.
Balıkesir’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayip Erdoğan oyların yüzde 47.39’unu alırken, Muharrem İnce Yüzde 39.54, Meral Akşener ise yüzde 10.36 oy aldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325