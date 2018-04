Bakanlıktan, Özhaseki ile ilgili haber için açıklama

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, bugün bir gazetede yayımlanan habere ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, ''Bu şirket, her biri 1 MW enerji üreten 7 ayrı kişiye ait tesislerin enerji panellerinin temizlenmesi, çevresinin bakım ve güvenliğinin sağlanması görevini yapmaktayken zaman içinde ihtiyaç kalmadığından kapatılmıştır. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın herhangi bir ortaklığı da kalmamıştır'' denildi.

Bugün bir gazetede 'Siyaset ticarete sigorta olmuş' başlığıyla yer alan haberle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

''1. ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş., Kayseri’de aynı bölgede ayrı ayrı 7 kişiye ait 1 MW’lik enerji üreten firmaların bekçilik, bakım ve temizlik işlerinin ortaklaşa yapılması için kurulmuştur. 2. Bu şirket, her biri 1 MW enerji üreten 7 ayrı kişiye ait tesislerin enerji panellerinin temizlenmesi, çevresinin bakım ve güvenliğinin sağlanması görevini yapmaktayken zaman içinde ihtiyaç kalmadığından kapatılmıştır. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın herhangi bir ortaklığı da kalmamıştır. 3. Bu şirketin başka bir ticari faaliyeti olmamıştır, yani herhangi bir alım satım işlemi yapmamıştır. Hiçbir kamu ihalesine girmemiştir, hiçbir kamu ihalesi almamıştır. Devletle hiçbir ticari ilişkisi olmamıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere sadece bir hizmetin ortak görülmesi amacına matuftur. 4. ENTAR1 adlı şirket ise tamamen Sayın Bakanımıza aittir. Başka kişilerle bir irtibatı yoktur. Şeffaftır, her yönüyle ticaret kanununa uygun olarak kurulmuştur. 1 MW’lık enerji üreten bir şirkettir. Yine bu şirket de hiçbir kamu ihalesine katılmamıştır, herhangi bir kamu ihalesi de almamıştır. Sayın Bakanımızın 10.02.2015 tarihli Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği mal beyanında ve 30.12.2015 tarihli TBMM’ye sunduğu mal beyanında bu husus açıkça belirtilmiştir.

Tüm bu gerçekler ortadayken 'Halef-selef başkanlar ortak çıktı' başlığı kullanılarak bir haber yapılması, bu sayede ihaleler dağıtıldığı yalanıyla algı operasyonuna kalkışılması tam bir ‘ahlaksızlık’tır. Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan haber asılsızdır, uydurmadır, maksatlıdır. 'Siyaset ticarete sigorta olmuş' başlığı kullanılmakta, Sayın Bakanımızın fotoğrafına 1'inci sayfadan yer verilmekte ve haberin içeriğinde Sayın Bakanımızı hedef alan maksatlı bir algı üretilmektedir. Oluşturulmaya çalışılan bu algı ‘kirli zihinlerin’ masa başı haberciliğinden, köhnemiş ‘çamur at izi kalsın’ yaklaşımından öteye geçmemektedir. İftira atmayı karakter edinen bu yalanın sahiplerine karşı hukuki yollara başvurulacağını kamuoyumuza saygılarımızla arz ederiz.''