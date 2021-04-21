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Bakanlar Kurulu'nda değişim; 3 yeni bakan atandı, 2 bakan görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Bakanlık yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. İki bakın ise görevine son verilmiş oldu.

POLİTİKA 21.04.2021, 08:57 Murat Aydın
Bakanlar Kurulu'nda değişim; 3 yeni bakan atandı, 2 bakan görevden alındı

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan Kabine değişikliği ile ilgili beklenen karar geldi. 21 Nisan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile iki yeni bakanlık kurulmasının hemen ardından, son mükerrer ile yeni kabine değişikliği de açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi.

PEKCAN VE SELÇUK GÖREVDEN ALINDI

Bu atamalarla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevlerinden alınmış oldu.

Bu atamalarla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevlerinden alınmış oldu. Öte yandan, Kendi şirketi üzerinde Koronavirüsle ilgili ilaçların kendi şirketi üzerinden alınması gündeme gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilerek yerine Mehmet Muş getirildi. Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görevi devreden bakanlarımızın her birisi çok kıymetli, çok özveriyle çalışmış isimler. Onlardan aldığımız bayrağı biz taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

Böylelikle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanlık sayısı 17'ye yükseldi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda yüksek lisans çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamlayan Bilgin, York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde de bulundu.
 

#BakanlarKuruyu #CumhurbaşkanlığıKabinesi
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