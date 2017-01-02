Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı

ANKARA, () - BAKANLAR Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - BAKANLAR Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. FOTOĞRAFLI
02 Ocak 2017 Pazartesi 16:06
ANKARA, () - BAKANLAR Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.
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