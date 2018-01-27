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Bakanı Elvan: Türkiye'nin tavrı, uluslararası terörle mücadelede örnek

MERSİN’de bir toplantıda konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin her türlü terör karşısında kararlı bir mücadele verdiğini belirterek, "Türkiye'nin bu tavrı uluslararası terörle mücadele içinde örnek bir tavırdır"...

Bakanı Elvan: Türkiye'nin tavrı, uluslararası terörle mücadelede örnek
MERSİN’de bir toplantıda konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin her türlü terör karşısında kararlı bir mücadele verdiğini belirterek, "Türkiye'nin bu tavrı uluslararası terörle mücadele içinde örnek bir tavırdır" dedi.
Bakan Lütfi Elvan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen 'Kıtalararası Lojistik Üssü Türkiye' konulu toplantıya katıldı. Bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Elvan, lojistiğin Türkiye'de en önemli ve geleceği parlak olan sektörlerin başında geldiğini belirterek şunları söyledi:
"Türkiye, Asya ve Avrupa transit taşımacılığında birçok ulaştırma şebekesi ve koridoru içerisinde kilit konumda. Eskiden üretim batıda yapılıyordu ama şimdi artık üretim doğuya kaydı. Ulaşım bu yüzden çok önemlidir. Bizim de ulaşım, lojistik ve bağlantılar konusuna çok önem vermemiz gerekir. Türkiye potansiyelini doğru kullandığı zaman Türk lojistik firmaları tarafından bu koridorlarda çok önemli ticari ilişkiler içerisine girebilir. Ülkemizin önünde bir fırsat penceresi var. 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi' kapsamında Bakü-Tiflis-Kars projesinin devamı niteliğindeki Kars-İstanbul demir yolu bağlantısının orta koridorun en önemli ayağını oluşturuyor. Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması planlanan çalışmalarda, projenin Türkiye bölümünü inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Bu projenin kara ayağının yanı sıra deniz ayağıyla ilgili de gerekli tedbirleri alıyoruz. Akdeniz 3 kıtanın düğüm noktasıdır ve çok özel bir öneme sahiptir."
'TÜRKİYE'NİN TAVRI TERÖRLE MÜCADELEDE ÖRNEK'
Konuşmasında Zeytin Dalı Harekâtı'na da değinen Bakan Elvan,  Türkiye’nin her türlü terör karşısında kararlı bir mücadele verdiğini belirterek, şöyle dedi:
"Mehmetçiğimize başarılar, zaferler diliyorum. Her türlü terör unsurunu temizlemek, Türkiye'ye, milletimize yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Şeffaf bir mücadele yürütüyoruz. Bazıları gibi ikili oynamadan, kökü ve kökeni ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin bu tavrı uluslararası terörle mücadele içinde örnek bir tavırdır. Türkiye mevzu bahis olduğunda aralarındaki farkları unutup, bütün terör örgütleri aynı dili konuşuyorlar, aynı kanlı oyunu birlikte oynamaya karar veriyorlar. Türkiye bu maşaları kimin tuttuğunu, bu kuklaları kimlerin oynattığını çok iyi biliyor. Harekât, terör örgütlerine yönelik kararlılığımızın en önemli göstergesidir."

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