Bakanı Elvan: Şanlıurfa bölgenin parlayan yıldızı olacak (2)

"GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Ak Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, daha güçlü bir Türkiye için el ele vererek daha çok çalışacaklarını söyledi. Anayasa değişikliğinin Meclis'ten geçtiğini ve milletin karşısına çıkmak için hazır durumda olduklarını vurgulayan Elvan, "Milletimiz ne derse o olacak ancak bizim iyi anlatmamız, iyi izah etmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin gelişmesini ve güçlenmesine karşı olan bazı mihraklar var. Bunlara karşı da son derece uyanık olmamız gerekiyor. Yakın tarihte devletin çalışamaz duruma geldiğini çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı sisteminde artık bu krizler olmayacak, tıkanma olmayacak. Cumhurbaşkanı işini kim iyi yapıyorsa isterse meclis dışında olsun o yetişmiş kişiyi getirip bakan yapabilecek. Hiçbir şekilde yönetim boşluğu olmayacak" diye konuştu.

"TERÖRÜN DİLİ, DİNİ, IRKI YOK"

Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın birliğine, bütünlüğüne, insanların hayatına, huzuruna kast eden millet ve ülke düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Elvan, şöyle dedi:

"Terörün dili, dini, ırkı yoktur. Bu ihanet şebekelerinin arkalarında hangi devlet olursa olsun, isterse yedi düvelden destek alsınlar Şanlıurfa dimdik ayakta durdukça, milletimiz dik durdukça bu bataklıkları bir bir kurutacağız. Milletimiz bunlara prim vermiyor. Bu ihanet şebekelerini bir bir temizleyeceğiz. Bu uğurda şehitlerimiz oldu. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere hepsini rahmetle ve minnetle anıyorum. Hiçbir şekilde bu şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Güvenlik güçlerimiz kar kış demeden dağlarda terörist avında. Suriye'de El Bab'ta Mehmetçiklerimiz tarih yazıyor. DEAŞ denilen pislik temizleniyor. Allah polisimiz ve askerimize güç versin. Terör 40 yıldır bu bölgede sadece insanların canlarına kast etmiyor ekmeklerine de mani oluyor. Bölge gelişmesin istiyor. 14 yıldır Şanlıurfa'yı geliştirmek için ne gerekiyorsa yaptık yapmaya da devam edeceğiz."

Bakan Elvan daha sonra Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda, STK temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı, ardından Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu içerisinde bulunan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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