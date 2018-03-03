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Bakanı Bak: Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Mardin'in Nusaybin ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen muhtarlarla buluşma kahvaltısına katıldı. Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücüne inandığını...

Bakanı Bak: Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz
GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Mardin'in Nusaybin ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen muhtarlarla buluşma kahvaltısına katıldı. Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücüne inandığını belirterek, "Sporla hem terör hem de uyuşturucuyla mücadele ediyoruz" dedi.
AK Parti Nusaybin İlçe Teşkilatı'nın kırsal mahalle muhtarlarını bir araya getiren kahvaltılı toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İl Başkanı Nihat Eri, İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve muhtarlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bak, hem siyasette hem de yerelde muhtarlara çok önem verdiklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanı olarak bölgedeki gençlik ve sporla ilgili yatırımları gözden geçiriyoruz, varsa talepleri alıyoruz. Gençlerimizin spor yapması, birbirileriyle kaynaşması çok önemlidir. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporla hem terör hem de uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Çünkü terörün panzehri aynı zamanda spordur" dedi.
Gençlere sahip çıkmanın önemine değinen Bakan Bak, muhtarların da köydeki, mahalledeki gençlere sahip çıkmasını, talepleri kendilerine iletilmesini istedi. "Terör örgütleri gençleri uyuşturucuya araç olarak kullanıyor" diyen Bakan Bak, uyuşturucuyla mücadelenin önemini anlatarak, şöyle konuştu:
"Gençlerin hem ülkenin hem toplumun gelişmesine yönelik çalışması çok önemlidir. Onlarla iyi diyaloglar kurmak gerekiyor. Onlarla bir arada olmamız gerekiyor. O yüzden biz sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi. Bize verdiği talimatta 'Köylerde, mahallelerde bulduğunuz her yere mutlaka gençler için çocuklar için spor tesisi yapın' diyor. Biz de valilerimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızla istişare ediyoruz."
Bakan Osman Aşkın Bak'ın ardından AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ve İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel de birer kısa konuşma yaptı. Kahvaltıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar kırsal mahallelerdeki ihtiyaçları ve taleplerini dile getirdi. Muhtarların büyük bölümü elektrik kesintilerinden şikâyetçi olarak sorunun giderilmesi talebinde bulundu.

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