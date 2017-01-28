Bakanı Arslan: Dedeler, Yatırımlarımızı Torunlarından Önce Görüyor (3)

BÖLGE HASTANESİ GÜZERGAHINA 4.7 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Koordinasyon Kurulu toplantısı ardından yapımı devam eden bölge hastanesi güzergahına 4.7 kilometrelik raylı sistem yapılacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda yapılan Koordinasyon kurulu toplantısına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Arslan, "Bugün yapılan toplantı bize önemli görevler verdi. Bu açıdan çok verimli bir toplantı oldu. Toplantının sonuçlarını sonrasında uygularsak faydası olur. Allah’a şükür bu açıdan bizim sicilimiz temiz" dedi.

Kayseri’ye raylı sistem müjdesi veren Bakan Arslan, "Bölge hastanesi tarafına 4.7 kilometrelik bir raylı sistemin yapılması konusu var. 4,7 kilometrelik raylı sistem özellikle hastaneyi içine alarak yapılacak. İnşallah bu yapılan çalışmalar hayırlar getirir" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı en yüz akı olan bakanlıklarımızın başında geliyor. Biz Kayseri olarak bakanımıza isteklerimizi söyledik. Şuan 18 projeden bahsediyoruz. Hızlı tren meselemiz var. Hızlı tren Ankara’dan başlayarak yapılmaya başladı. Projeler için çalışılıyor. Hızlı trenin Kayseri’ye gelmesi 3-4 yıldan aşağı olmayacak gibi görünüyor. İnşallah bu projeler büyür ve ülkeye yayılır. Ayrıca bölge hastanesi tarafına raylı sistem yapılacak" dedi.

Bugün yapılan çalışmanın faydalı geçtiğini belirten Özhaseki, “Allah milletimize dirlik versin. İnşallah önceki dönemlere dönmeyiz. O istikrarsız, herkesin perişan olduğu günlere dönersek hızlı tren ve diğer projeler burada kalır” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nde ayrıca, Koordinasyon Kurulu toplantısı öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik makam odasında, Bakanlar Arslan ve Özhaseki'ye şehirdeki çalışmaları hakkında sunum yaptı.



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