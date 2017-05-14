Bakan Yılmaz: Türkiye daha çok ilerleyecek

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ''Türkiye'ya bundan sonra uzlaşma gelecek. Türkiye bundan sonra birlik ve beraberlik doğrultusunda daha çok ilerleyecek" dedi.

Bakan Yılmaz 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması sonrası teşekkür ziyaretleri kapsamında kentte faaliyet gösteren özel bir restoranda AK Parti İl Teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi. Programa AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın ve ilçe belediye başkanları katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz referandumda Sivas'tan çıkan yüzde 71.3 'Evet' oyunun Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

"TÜRKİYE BUNDAN SONRA DAHA ÇOK İLERLEYECEK"

16 Nisan'da yapılan halk oylamasının iki kutupta olan insanları bir araya getirdiğini belirten Yılmaz, şöyle dedi:

"Bu halk oylamasında 'evet' çıkması 'hayır' diyenlerin de hayrına olmuştur. Niçin? İki kutupta olan insanları bir araya getirdi. 'Türkiye'ye uzlaşma iklimi getireceğiz' dedik. Dolayısıyla bu sistem ülkemiz için hayırlı oldu. Bundan dolayı Sivas'ta üzerine düşeni yaptı. Daha iyisi olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Niçin bu sonucu aldık. Sayın Devlet Bahçeli 'Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanlık sistemiyle ilgili ne teklifi varsa getirsin' diye 11 Ekim 2016'da bir çağrıda bulundu. Hayır kampanyasını Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlattılar. Halk oylamasına kadar 200 gün geçti. Erken kalkan yol alır derler ya onlar 200 günden fazla hayır kampanyası arkasında yürüdüler. Biz 25 Şubat'ta sayın Başbakanımızın AK Parti Evet Tanıtım Toplantısı'yla başladık. Yani biz başladığımızda onlar bizim 150 gün önümüzdeydi. Dolayısıyla birçok konuda insanımızın kafası ön yargılar ile dolduruldu. Herkes evlatlarına iyi bir miras bırakmak istiyor. Türkiye'ye bundan sonra istikrar gelecek. Türkiye' bundan sonra uzlaşma gelecek. Türkiye bundan sonra birlik ve beraberlik doğrultusunda daha çok ilerleyecek. İşte bunu sağlayan AK Parti kadrolarıdır."

Program ardından Bakan Yılmaz, TFF 1'inci Lig'de oynanacak olan Adana Demirspor, Sivasspor maçını izlemek üzere kentten ayrılarak karayolu ile Adana'ya hareket etti.

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