Bakan Yılmaz: Tayyip Erdoğan dışında vereceğiniz oy, kayıp olur

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Tayyip Erdoğan dışında vereceğiniz oyların hiç birisi Türkiye'ye güçlü bir yönetimi, güçlü lideri getirmez. Vereceğiniz her oy kayıp olur, bunu çok açık net şekilde söyleyeyim” dedi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz seçim çalışmaları kapsamında Şarkışla ilçesini ziyaret etti. Bakan Yılmaz burada 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. İftara Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Yılmaz, bu seçimlerde seçmenlerin iki oy kullanacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Meral Akşener'in yarışacağını dile getiren Yılmaz, "Allah için bunlar Tayyip Erdoğan ile rakip olabilirler mi? Bunlar Tayyip Erdoğan gibi başbakanlık yaptı mı? Bunlar Tayyip Erdoğan gibi Cumhurbaşkanlığı yaptı mı? Bunlar Tayyip Erdoğan gibi belediye başkanlığı yaptı mı?" diye konuştu.‘TAYYİP ERDOĞAN DIŞINDA VERECEĞİNİZ OY, KAYIP OLUR’Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türkiye'yi ziyaretinde, Türkiye için bölgesinde süper güç olduğunu söylediğini ifade eden Bakan Yılmaz, "İşte bu ülkeyi bölgesinde süper güç haline getiren Tayyip Erdoğan bir tarafta, bir tarafta da diğerleri var. İnanın Tayyip Erdoğan dışında vereceğiniz oyların hiç birisi Türkiye'ye güçlü bir yönetimi, güçlü lideri getirmez. Vereceğiniz her oy kayıp olur, bunu çok açık net şekilde söyleyeyim." dedi.‘ÖYLE BİR OY VERİN Kİ BATI ÜZÜLSÜN’Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çelme takacak, engelleyecek, önüne barajlar koyacak, engeller koyacak bir parlamentonun oluşmaması gerektiğine işaret eden Yılmaz şunları söyledi:“Allah için AK Parti eğer tek başına çoğunluğu sağlayamazsa, diğer partiler mutlaka Tayyip Erdoğan'ın önüne engel koymak ister mi? İster. Bu Türkiye'ye zaman kaybettirir mi? Zaman kaybettirir. Bu Türkiye'ye enerji kaybettirir mi? Kaybettirir. Bu Türkiye'ye kaynak israf ettirir mi? Ettirir. Türkiye'nin kaynak, zaman israfına ihtiyacı var mı? Yok. Dolayısıyla da bizim kaynaklarımızı, zamanımızı israf etmememiz lazım. İnanıyoruz ki güçlü parlamento içinde bu seçimlerde hiçbir seçimde olmadığı kadar da oylarınızı AK Parti'ye istiyoruz. Öyle bir oy verin ki Filistin sevinsin, Filistin'in sevinmesi için Tayyip Erdoğan'a oy vermeniz lazım. Öyle bir oy verin ki Kudüs sevinsin, Kudüs için Tayyip Erdoğan'a oy vermeniz lazım. Öyle bir oy verin ki İsrail üzülsün, Batı üzülsün. Kime oy vermezseniz Batı sevinir, Tayyip Erdoğan'a. Sivaslı hiçbir kardeşimin, hemşehrimin İsrail'i, batıyı, emperyalistleri sevindirecek, Türkiye'deki terör örgütlerini, arkasında olan ülkeleri sevindirecek şekilde bir oy kullanmayacaklarını düşünüyorum. Onun için diyorum ki öyle bir oy verin ki Kudüs, Filistin ve Saraybosna sevinsin."Bakan Yılmaz iftar sonrası MHP seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

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