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Bakan Yılmaz Sivas'ta cenazeye katıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Köse'nin babası Mustafa Köse'nin cenazesine katıldı.  AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Hasan Köse'nin 70 yaşındaki babası Mustafa Köse, pazar...

Bakan Yılmaz Sivas'ta cenazeye katıldı
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Köse'nin babası Mustafa Köse'nin cenazesine katıldı. 
AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Hasan Köse'nin 70 yaşındaki babası Mustafa Köse, pazar günü Almanya'da hayatını kaybetti. Köse'nin cenazesi bugün defnedilmek üzere Sivas'a getirildi. Tarihi Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına karayolu ile kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun ve Habip Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın ve bazı il protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Köse'nin cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. Bakan Yılmaz cenaze defnedildikten sonra bazı ev ziyaretlerinde bulundu.

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