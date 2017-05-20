Bakan Yılmaz: Milleti kim kucaklarsa hükümeti o kuracak

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 48.5 oyu varmış gibi davrandığını belirterek, "Bizim için sakıncası yok. Yüzde 48.5'u yanında tutabilmek için artık eski söylemlerinden vazgeçecek. Kendi içlerinden olanlar artık 'milletin yarısını denize dökmek' gibi sivri sözleri söylemeyecek. Dışlamadan, ötekileştirmeden, kutuplaşmadan vazgeçecek. Kim daha çok milleti kucaklarsa bundan sonra hükümeti o kuracak." dedi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının ardından teşekkür ziyaretleri kapsamında Ankara'dan karayolu ile Sivas'ın Gemerek ilçesine geldi. Sivas Valisi Davut Gül ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Bakan Yılmaz, Gençlik ve ve Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu. Buluşma programına Bakan Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Mehmet Habip Soluk ve Selim Dursun da katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz, 16 Nisan'daki halk oylamasından 'evet' çıktığını ve Türkiye'nin artık koalisyonlarla vakit kaybetmeyeceğini belirterek, "Türkiye artık enerjisini, zamanını kaybetmeyecek. Kaynaklarını israf etmeyecek. Oyunuzu kullanacaksınız, akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Dolayısıyla bu sistem Türkiye'yi çağ atlatacaktır" dedi."MİLLETİ KİM KUCAKLARSA HÜKÜMETİ O KURACAK"Halk oylamasında 'evet' sonucunun çıkmasının 'hayır' oyu kullananlarında yararına olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:"Şimdi görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 24, yüzde 25 oyu vardı. Ama şimdi 48.5 oyu varmış gibi davranıyor. Bizim için bir sakıncası yok. Davransın. Yüzde 48.5'u yanında tutabilmek için artık eski söylemlerinden vazgeçecek. Kendi içlerinden bile olanlar artık 'milletin yarısını denize dökmek' gibi sivri sözleri söylemeyecek. Dışlamadan, ötekileştirmeden, kutuplaşmadan vazgeçecek. Kim daha çok milleti kucaklarsa bundan sonra hükümeti o kuracak. Bundan dolayı da 16 Nisan'da Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koydunuz ve milli iradeyi her şeyin üstünde tuttunuz.""BİR ARAYA GELMEZ DEDİKLERİNİZ BİR ARAYA GELECEK"Bakan Yılmaz programın ardından Şarkışla ilçesine geçerek burada da öğretmenevinde ilçe halkıyla bir araya geldi. Vatandaşlara hitap eden Yılmaz bir insanın evladına verebileceği en büyük mirasın iyi bir eğitim olduğunu ve bunun dışında da bırakabilecek en büyük mirasın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:"Bizim bu ülkeye yapabileceğimiz en büyük hizmet Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu sistemle Türkiye'ye istikrar geldi. Bundan sonra 3 aylık, 5 aylık hükümetlerle bu ülke yönetilmeyecek. Dolayısıyla da bu hükümetler Türkiye'nin kaynak ve zaman israfına yol açar. Artık bundan sonra zamanımızda kayıp olmayacak. Kaynağımızda israf edilmeyecek. 16 Nisan'daki halk oylamasında 'evet' tercihinizde bunu ortaya koydunuz. Hükümet olabilmek için başka partilere oy vermiş kardeşlerimin güvenini kazanabilmek lazım. Onların da desteğini alabilmek lazım, onların da gönlüne girebilmek lazım. İşte bu gereklilik, bu şart Türkiye'ye uzlaşma iklimini getirecek. Bir araya gelmez dedikleriniz bu sistemle hepsi bir araya gelecek." Bakan Yılmaz daha sonra Altınyayla ilçesine geçerek buradaki toplu açılış törenine katıldı.

FOTOĞRAFLI