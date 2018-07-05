Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Bakan Yılmaz: Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz

Hasan DÖNMEZ- Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR(Konya), () - KONYA'nın Çeltik ilçesinde ziyaretlerde bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a bir vatandaşın "Çocuk istismarcılarına idam istiyoruz" demesi üzerine "Millet bize hangi rotayı çizerse,...

Bakan Yılmaz: Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz

Hasan DÖNMEZ- Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR(Konya), () - KONYA'nın Çeltik ilçesinde ziyaretlerde bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a bir vatandaşın "Çocuk istismarcılarına idam istiyoruz" demesi üzerine "Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz. Hiç merak etmeyin" dedi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenecek olan 59'uncu Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği için kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz', ilk olarak Çeltik ilçesinde partililerle bir araya geldi. 24 Haziran seçimini değerlendiren Bakan Yılmaz, Avrupa'da hiçbir ülke de görülemeyecek bir katılımla seçim yapıldığını belirterek, "Bu aziz millet, yüzde 86 gibi bir katılımla Avrupa ülkelerinin hiçbirinde görülmeyecek bir katılım gösterdi. Bu da milletin demokrasiye olan tutkusunu, sevdasını, problemlerde çözümün demokraside olduğunu gösteriyor" dedi.
MİLLET HÜKÜMETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir oy oranıyla desteklendiğini ifade eden Yılmaz, "Ben buna ‘millet hükümeti’ diyorum. Hükümeti kim kurarsa hükümetin adı odur. Eğer parlamento kurarsa parlamenter hükümet olur. İngiltere’de olduğu gibi kral veya kraliçe kurarsa majestelerinin hükümeti olur. Buradaki hükümet de millet hükümetidir. Hükümeti millet kurdu. Sabah oy kullandık, akşam sandığı açtık, hükümeti kimin kuracağını bildik" diye konuştu.
MECLİSTE HER KESİM TEMSİL EDİLİYOR
Mecliste, her kesimin temsil edildiğini söyleyen Bakan Yılmaz, “Türkiye üzerine söz söyleyeceğim diyenlerin hepsine parlamentoda temsil imkanı verildi. Azerbaycanlı kardeşlerimizin güzel bir sözü var, ‘Halkın gözü terazidir' diye. Bu terazide bize hak ettiğimizi veren aziz milletimize çok teşekkür ediyorum”  dedi.
MİLLETİN ÇİZDİĞİ ROTADA İLERLERİZ
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz konuşmasının ardından salondan ayrıldığı sırada bir kişi "Çocuk istismarcılarına idam istiyoruz" diye bağırması üzerine Bakan Yılmaz, "Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz. Hiç merak etmeyin" diye konuştu.
GÖLE MAYA ÇALDI
Çeltik ilçesinin ardından Yunak ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi açılışı ve öğretmenevi temel atma törenine katılan Bakan Yılmaz, Akşehir ilçesine geçerek  59'uncu Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği kapsamında Nasrettin Hoca'yı temsil eden Metin Şentürk ile birlikte göle maya çaldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325