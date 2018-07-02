Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Bakan Yılmaz mazbatasını aldı

Hakan KALELİ/SİVAS, () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Sivas milletvekilleri, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı. 24 Haziran'da yapılan 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi'nde Sivas'ta AK Parti'den milletvekili seçilen...

Bakan Yılmaz mazbatasını aldı

Hakan KALELİ/SİVAS, () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Sivas milletvekilleri, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı.
24 Haziran'da yapılan 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi'nde Sivas'ta AK Parti'den milletvekili seçilen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Habib Soluk ve Semiha Ekinci adliyede düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Adliye Konferans salonunda düzenlenen törene Vali Davut Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya seçimde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz ile birlikte milletvekilleri Soluk ve Ekinci mazbatalarını aldı. Adliye çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz seçimlerde sağlanan yüksek katılımla demokrasinin kazandığını ifade etti. Bakan Yılmaz "Sivas Milletvekilleri olarak mazbatalarımızı aldık. İl Seçim Kurulu başkanımıza ve değerli üyelerine, il seçim kurulu bünyesinde görev yapan tüm kamu görevlilerine ve siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Başsavcımıza özellikle teşekkür ediyorum. Valimize, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Sivas'ın tüm genelinde seçim boyunca herhangi bir olaya sebebiyet vermemeleri kendilerinin basiretli yönetimlerinden kaynaklanmıştır. Sivaslılara özel teşekkürümüz var. Hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsun demokrasiyi güçlendirdi. Türkiye'de katılım yüzde 86 gibi bir katılım oldu ama temsil mecliste yüzde 98 oldu. Sivas'taki katılım Türkiye'deki katılımın da üzerinde. Yüzde 90'a yakın bir katılım oldu. Bu Sivaslının ulaştığı demokratik olgunluğu, feraseti, basireti gösteriyor. Bundan dolayı da hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Sivas'tan giden 3 milletvekilimiz olarak Sivas'ın yarınını bugünden daha iyi yapmak için çalışacağız. İnanarak söylüyoruz. Sivas'ın bugünü dünden daha iyidir, herkes çok iyi bilir, baksın, insaf terazisi ile tartsın. Hiç şüphesi olmasın ki Sivas'ın yarınını da birlikte hep beraber çok güzel yapacağız. Seçim sürecinde emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyoruz. Ülkem kazandı, ilim kazandı, vatanım kazandı" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325